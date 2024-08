Lenker und Beifahrer verbrannten in Elektroauto

Der folgenschwere Unfall passierte in der Nacht auf Sonntag auf der Uttenthaler Straße im Gemeindegebiet von Buchkirchen. Ein Auto, das aus Richtung Wallern an der Trattnach gekommen war, war dabei der Spurenlage zufolge von der Fahrbahn abgekommen, frontal gegen einen Obstbaum gekracht und dann in ein gegenüberliegendes Maisfeld geschleudert. Dort ging das Fahrzeug dann in Flammen auf.