Vater stürzte bei Radtour mit seinen Söhnen schwer

Der 47-jährige Deutsche war mit seinen beiden Söhnen (19 und 16 Jahre alt) bei strahlendem Wetter am Sonntag gegen 11.40 Uhr mit den Rennrädern auf einer Tour von Tschechien nach Österreich unterwegs, als er auf der stark abschüssigen Glöcklbergstraße in der Nähe von Ulrichsberg einen seiner Söhne überholte und wegen der hohen Geschwindigkeit und der dortigen Fahrbahnunebenheiten ins Schleudern geriet.