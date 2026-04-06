Vater stürzte bei Radtour mit seinen Söhnen schwer

Das schöne Wetter am Ostersonntag lockte auch wieder viele Radfahrer auf die Straßen. Für einen 47-Jährigen aus Deutschland endete eine Tour mit seinen beiden Söhnen allerdings im Krankenhaus – er war im Mühlviertel schwer gestürzt.
Der 47-jährige Deutsche war mit seinen beiden Söhnen (19 und 16 Jahre alt) bei strahlendem Wetter am Sonntag gegen 11.40 Uhr mit den Rennrädern auf einer Tour von Tschechien nach Österreich unterwegs, als er auf der stark abschüssigen Glöcklbergstraße in der Nähe von Ulrichsberg einen seiner Söhne überholte und wegen der hohen Geschwindigkeit und der dortigen Fahrbahnunebenheiten ins Schleudern geriet.
Per Heli ins Krankenhaus
Der 47-Jährige kam dabei von der Straße ab, überschlug sich und kam verletzt auf einer Forststraße zu liegen. Die Erstversorgung erfolgte von der Rettung. Der schwer verletzte Vater kam mit dem Rettungshubschrauber C 10 in den Med Campus III nach Linz. Die beiden Söhne blieben unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.