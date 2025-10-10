Euphorie pur! ÖFB-Fans fliegen schon nach Bukarest

Gutes Omen

Im selben Stadion, in der Arena Națională, fixierte das ÖFB-Team übrigens mit einem 1:0 gegen die Ukraine auch den Einzug ins EM-Achtelfinale. „Es ist nicht weniger emotional geworden, hier für das Nationalteam zu spielen“, betonte Teamstürmer Michael Gregoritsch. „Vielleicht schließt sich am Sonntag ein Kreis und wir können dort ein drittes schönes Erlebnis haben.“ Man werde auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, motiviert und fokussiert sein. Daran habe auch der Kantersieg gegen San Marino nichts geändert. „Das ist eine schöne Pflicht, die wir mit vielen Toren eingesammelt haben. Am Sonntag geht es weiter.“