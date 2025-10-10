Euphorie pur! ÖFB-Fans fliegen schon nach Bukarest

Die rot-weiß-rote Euphorie kennt keine Pause! Nur wenige Stunden nach dem 10:0 gegen San Marino machten sich die ersten ÖFB-Fans mit müden Augen, aber einem breiten Grinsen, auf den Weg nach Bukarest.
Schlusspfiff gegen San Marino kurz vor 23 Uhr, Jubel und Feierstimmung bis spät in die Nacht – und trotzdem standen am nächsten Morgen schon einige Fans am Flughafen Wien. Ziel: Rumänien. In Bukarest wartet am Sonntag um 20:45 Uhr das nächste WM-Qualifikationsspiel, das Österreich mit einem Sieg dem WM-Ticket einen großen Schritt näher bringen könnte.
Unter den Reisenden traf die „Krone” auch Gerald und Karin aus Wels. Sie wollen sich das Auswärtsspiel nicht entgehen lassen. Nach der Gala in Wien soll nun auch in Bukarest gefeiert werden. Tenor: „Wir lassen uns das WM-Ticket nicht mehr nehmen.“
Gutes Omen
Im selben Stadion, in der Arena Națională, fixierte das ÖFB-Team übrigens mit einem 1:0 gegen die Ukraine auch den Einzug ins EM-Achtelfinale. „Es ist nicht weniger emotional geworden, hier für das Nationalteam zu spielen“, betonte Teamstürmer Michael Gregoritsch. „Vielleicht schließt sich am Sonntag ein Kreis und wir können dort ein drittes schönes Erlebnis haben.“ Man werde auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, motiviert und fokussiert sein. Daran habe auch der Kantersieg gegen San Marino nichts geändert. „Das ist eine schöne Pflicht, die wir mit vielen Toren eingesammelt haben. Am Sonntag geht es weiter.“
Ähnlich sah das Marko Arnautovic, der als frisch gebackener ÖFB-Rekordtorschütze nach Rumänien fliegt. „Ich denke, so viel Selbstvertrauen, wie wir die letzte Zeit getankt haben, gehen wir mit breiter Brust dorthin“, meinte der 36-Jährige. „Auch dort gilt vollste Konzentration. Wir sind bereit.“ Ihr Gesicht hätte die Mannschaft gegen San Marino bewiesen. Zwar ging es gegen den Weltranglisten-Letzten. „Aber nicht jeder gewinnt 10:0“, betonte Arnautovic nach dem höchsten Sieg der ÖFB-Geschichte.
