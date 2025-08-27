Pelicot könnte auch Tochter missbraucht haben

Das habe damit zu tun, dass sie selbst glaube, ebenfalls Opfer ihres Vaters zu sein, sagte Darian (46) im Interview mit der Zeitung The Telegraph. Ihre Mutter denke das nicht und habe ihr deshalb schwere Vorwürfe gemacht. Das könne sie ihr niemals verzeihen. Die Polizei hatte auf dem Computer vom verurteilten Dominique Pelicot auch zwei Fotos von Tochter Caroline gefunden, auf denen sie schlafend und halb nackt zu sehen ist – in einer Unterhose, die nicht ihre ist.