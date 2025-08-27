„Im Stich gelassen“
Pelicot könnte auch Tochter missbraucht haben
Während des großen Missbrauchsprozesses in Frankreich haben sie noch wie enge Verbündete gewirkt, nun soll alles vorbei sein. „Die Wahrheit ist, dass meine Mutter und ich nicht mehr miteinander sprechen“, sagte Gisèle Pelicots Tochter Caroline Darian.
Das habe damit zu tun, dass sie selbst glaube, ebenfalls Opfer ihres Vaters zu sein, sagte Darian (46) im Interview mit der Zeitung The Telegraph. Ihre Mutter denke das nicht und habe ihr deshalb schwere Vorwürfe gemacht. Das könne sie ihr niemals verzeihen. Die Polizei hatte auf dem Computer vom verurteilten Dominique Pelicot auch zwei Fotos von Tochter Caroline gefunden, auf denen sie schlafend und halb nackt zu sehen ist – in einer Unterhose, die nicht ihre ist.
Für sie stehe daher außer Frage, dass ihr Vater auch sie betäubt hatte, sagte die Französin. Vor Gericht sei sie von ihrer Mutter Gisèle aber „im Stich gelassen“ worden – und das, obwohl diese die Einzige gewesen sei, die Dominique Pelicot zu einer Aussage hätte bewegen können.
Jahrelange Begleitung
Darian habe ihre Mutter vier Jahre lang überall hinbegleitet und sie auch nicht verurteilt. Sie habe aber nicht hören wollen, was sie über ihren Vater erzählt habe. „Dein Vater ist zu so etwas nicht fähig“, soll Gisèle Pelicot gesagt haben. Caroline solle aufhören, sich „zur Schau zu stellen“. Nun habe die Mutter ihre Kinder überhaupt mit vielen unbeantworteten Fragen alleine gelassen. „Man bleibt Mutter, bis man stirbt, egal welche Prüfungen und Schwierigkeiten es gibt (...)“, sagte Darian.
Caroline Darian hat bereits Anzeige gegen ihren Vater erstattet. Vor Gericht war Dominique Pelicot zu den entdeckten Fotos befragt worden, hatte aber abgestritten, seiner Tochter etwas getan zu haben. Er wurde aber im Dezember 2024 wegen Verletzung der Privatsphäre verurteilt. Wegen der Vergewaltigung seiner damaligen Ehefrau sitzt er derzeit eine Haftstrafe von 20 Jahren ab. Der Fall galt als einer der schlimmsten Vergewaltigungsfälle überhaupt. Pelicot hatte seine Gisèle jahrelang betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen.
In diesem Gerichtssaal sollte sie mir helfen. Man bleibt Mutter, bis man stirbt, egal welche Prüfungen und Schwierigkeiten es gibt – aber sie hat das nicht getan.
Caroline Darian kritisiert ihre Mutter
„Wir haben heute weder einen Vater noch eine Mutter“, sagte Darian. Ihre Mutter hat inzwischen wieder einen neuen Partner. „Sie hat ein neues Leben begonnen und das respektiere ich.“ Darian hat zwei Brüder – den älteren David und den jüngeren Florian. „Wenn du noch einen Rest von Anstand hast, dann will ich, dass du die Wahrheit darüber sagst, was du meiner Schwester angetan hast“, sagte David Pelicot vor Gericht.
