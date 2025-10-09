Transferbombe: Kühbauer wird neuer LASK-Trainer

Das ist eine Transferbombe! Didi Kühbauer wird neuer Cheftrainer des LASK. Kein Scherz, der Burgenländer wechselt vom WAC per sofort zu den Oberösterreichern, bei denen er schon von 2022 bis 2023 tätig war.
Der LASK ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, einem Nachfolger von Joao Sacramento, so viel steht fest. Auch klar: Kühbauer war schon einmal für Schwarz-Weiß tätig, von 2022 bis 2023 coachte er den LASK in 41 Pflichtspielen. Und jetzt will er‘s offenbar noch einmal wissen. Auch wenn‘s mit dem WAC momentan richtig gut läuft, er aktueller Cupsieger ist und in der Bundesliga-Tabelle vorne mitmitscht – und Kühbauer am Montag bei der Bruno-Gala als Trainer des Jahres gekürt wurde:
Didi meint’s ernst
Auf den ersten Blick also durchaus verwunderlich, dass es Kühbauer zum kriselnden LASK ziehen soll. Aber das Gerücht machte am Donnerstag mehr und mehr die Runde. Und die „Krone“ fand heraus: Es stimmt. Kühbauer wechselt sofort zu den Oberösterreichern, nimmt seinen „Co“ Manfred Nastl zum bestehenden Team um Co-Trainer Maximilian Ritscher, Torwart-Trainer Philip Großalber, Athletiktrainer Leopold Angerer und Videoanalyst Mario Milanic mit und ist ab sofort wieder ein Schwarz-Weißer.
Die Details zum Vertrag
Inzwischen gab’s auch die offizielle Bestätigung vom LASK, Kühbauer unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027 – inklusive Option auf ein weiteres Jahr. „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Didi Kühbauer einen Trainer zurückholen konnten, der den Verein bestens kennt. Er steht für Leidenschaft, Klarheit und Konsequenz, nach intensiven Gesprächen war rasch klar, dass Didi die richtige Persönlichkeit ist, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen“, sagte Sportdirektor Dino Buric über die Verpflichtung.
Auch klar: Der LASK, bei dem zuletzt Ritscher als Interimstrainer fungierte, muss für Kühbauer in die Tasche greifen. Der Noch-WAC-Trainer kostet Ablöse. Und wechselt also tatsächlich vom aktuellen Tabellen-Zweiten mit 17 Punkten, zum amtierenden Tabellen-Vorletzten mit sieben Punkten.
„Ich will den Verein dorthin führen, wo er hingehört“
„Ich freue mich sehr, wieder beim LASK zu sein. Ich habe die Zeit hier immer positiv in Erinnerung behalten – den Klub, die Fans und das Umfeld. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team wieder Konstanz und Überzeugung in unsere Leistungen zu bringen“, so Kühbauer. Nachsatz: „Ich spüre große Motivation und will diesen Verein dorthin führen, wo er hingehört!“
