Transferbombe: Kühbauer wird neuer LASK-Trainer

Der LASK ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, einem Nachfolger von Joao Sacramento, so viel steht fest. Auch klar: Kühbauer war schon einmal für Schwarz-Weiß tätig, von 2022 bis 2023 coachte er den LASK in 41 Pflichtspielen. Und jetzt will er‘s offenbar noch einmal wissen. Auch wenn‘s mit dem WAC momentan richtig gut läuft, er aktueller Cupsieger ist und in der Bundesliga-Tabelle vorne mitmitscht – und Kühbauer am Montag bei der Bruno-Gala als Trainer des Jahres gekürt wurde: