Diese Stars schlüpfen in die Rollen der Beatles

„Gladiator II“-Star Paul Mescal, der mit seiner intimen Rolle in „Normal People“ bekannt wurde, wird in die Rolle von Paul McCartney schlüpfen. John Lennon wird von Harris Dickinson verkörpert, der kürzlich als junger Lover von Nicole Kidman im Erotik-Thriller „Babygirl“ Furore machte. Nicht weniger hoch steht der Stern von Barry Keoghan. Der irische Charakterdarsteller überzeugte etwa in „Dunkirk“, „The Banshees of Inisherin“ oder zuletzt in dem Aufreger-Film „Saltburn“.