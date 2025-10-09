Schoko-Lkw krachte nach Ausritt gegen Restaurant

Zu einem besonders kuriosen Zwischenfall kam es in der Nacht auf Donnerstag auf der Seefelder Straße in Zirl (Tirol). Ein Italiener (41) krachte mit seinem Transporter gegen ein Restaurant. Geladen hatte der Mann im Wagen Unmengen an Schokolade. Die Feuerwehr musste die Süßigkeiten wegschaufeln.
Zum nicht alltäglichen Zwischenfall kam es in der Nacht auf Donnerstag. Gegen 1.25 Uhr verlor ein 41-jähriger Italiener die Kontrolle über seinen Transporter auf der Seefelder Straße.
Dabei kam er in einer scharfen Kurve von der Straße ab und durchbrach eine Leitschiene bzw. eine Mauer und prallte daraufhin gegen die Fassade eines Restaurants.
Insassen im Fahrzeug eingeklemmt
Der Lenker und seine beiden italienischen Mitfahrer im Alter von 21 und 30 Jahren wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie saßen ebenfalls in der vordersten Fahrzeugreihe. Die Feuerwehr musste die Männer aus dem völlig demolierten Gefährt bergen.
Der Lenker sowie der 21-Jährige wurden in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht. Der 30-Jährige wurde in den Schockraum des Klinikums Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) eingeliefert.
Florianis rückte mit Schaufeln an
Für die Feuerwehr Zirl war der Einsatz nach der Bergung der Verletzten jedoch noch nicht vorbei. Durch den Unfall war der nahezu komplette Inhalt des Transporters aus dem Fahrzeug gefallen. Dabei dürften die Einsatzkräfte wohl nicht schlecht gestaunt haben: Massenweiße Schokolade war auf die Straße bzw. den Unfallort gefallen.
Die Florianis mussten zur Schaufel greifen und die süße Unfallware wegschaufeln. Diese wurden schließlich von einem Radlader zusammengeschoben und abtransportiert.
