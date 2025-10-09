Mehrheit auch außerhalb der Arbeitszeit erreichbar

Ein Viertel nutzt das Handy vier bis fünf Stunden täglich

Doch nicht nur im Berufsleben, auch im privaten Alltag ist das digitale Endgerät für viele nicht mehr wegzudenken. Die Hälfte der Befragten nutzt das Smartphone sehr oft, über ein Viertel ist sogar der Meinung, es viel zu oft zu verwenden. Konkret liegt die Nutzungsdauer bei fast einem Drittel (31 Prozent) zwischen zwei und drei Stunden pro Tag, fast ein Viertel (21 Prozent) ist sogar vier oder fünf Stunden täglich mit dem digitalen Endgerät beschäftigt.