Tierschützer laden Jugendliche ins Ferien-Camp

Empathie und Wissen

Im Assisi-Hof finden bis zu 80 Tiere – von Eseln und Schafe über Katzen und Kaninchen – ein artgerechtes (Übergangs-)Zuhause. Die Jugendlichen sollen im Camp erfahren, was es bedeutet, Verantwortung für Lebewesen zu übernehmen und lernen, wie sie fühlen und welche Bedürfnisse sie haben. „So entwickeln sie nicht nur Empathie, sondern auch echtes Wissen und Können rund um den Tierschutz, das sie hoffentlich dann auch weitergeben“, so Hargaßner.