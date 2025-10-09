Schweineleber in lebenden Menschen transplantiert

Komplikationen ab Tag 31

Der 71-Jährige in China habe an einer Hepatitis-B-bedingten Zirrhose und einem großen Leberzellkarzinom gelitten, hieß es von Suns Team. In den ersten Wochen gab es der Studie zufolge kaum Probleme. Das Organ habe auch Galle produziert. Ab dem 31. Tag jedoch habe es Komplikationen an Blutgefäßen gegeben, am 38. Tag sei die Leber daher wieder entfernt worden. Der Zustand des Mannes habe sich daraufhin für einige Wochen wieder verbessert. „Leider kam es am 135. Tag nach der Operation zu einer plötzlichen Blutung im oberen Magen-Darm-Trakt“, hieß es von den Forschenden. Die Blutungen hätten schließlich am 171. Tag nach der Operation zum Tod geführt.