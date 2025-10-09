Real-Boss nennt Wunsch-Ersatz für Vinicius Junior

Transfer könnte teuer werden ...

Allerdings: Haaland steht bis 2034 bei Manchester City unter Vertrag. Um den Norweger, dessen Marktwert aktuell bei satten 180 Millionen Euro liegt, in die spanische Hauptstadt zu lotsen, werden die „Königlichen“ wohl ein ordentliches Sümmchen an die „Skyblues“ überweisen müssen. Ob dann die drei Millionen Euro mehr Gehalt noch eine große Rolle spielen, sei dahingestellt ...