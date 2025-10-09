Vorteilswelt
Vertragsstreit

Real-Boss nennt Wunsch-Ersatz für Vinicius Junior

La Liga
09.10.2025 09:03
Die Vertragsverhandlungen mit Vinicius Junior drohen zu scheitern.
Die Vertragsverhandlungen mit Vinicius Junior drohen zu scheitern.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Während sich die Parteien im Vertrags-Zoff um Vinicius Junior weiterhin nicht einigen können, soll sich Real-Präsident Florentino Perez bereits um einen Ersatz für den Brasilianer umsehen. Dessen Name? Erling Haaland.

Die „Königlichen“ weigern sich, die von Vini Jr. verlangte Summe in den Vertrag zu schreiben. Um weitere fünf Jahre in Madrid zu spielen, will der Flügelstürmer 25 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen, Perez‘ Grenze liegt bei 22 Millionen.

Real-Präsident Florentino Perez
Real-Präsident Florentino Perez(Bild: APA/AFP/Pierre-Philippe MARCOU)

Scheitern die Verhandlungen, könnte der 25-Jährige den Verein im Sommer 2027 ablösefrei verlassen. Sollte dieses Szenario tatsächlich eintreten, will Real gewappnet sein. Der spanischen „Sport“ zufolge hat Perez Haaland als Wunsch-Alternative auserkoren.

Florentino Perez würde Erling Haaland gerne in Madrid sehen.
Florentino Perez würde Erling Haaland gerne in Madrid sehen.(Bild: AP)

Transfer könnte teuer werden ...
Allerdings: Haaland steht bis 2034 bei Manchester City unter Vertrag. Um den Norweger, dessen Marktwert aktuell bei satten 180 Millionen Euro liegt, in die spanische Hauptstadt zu lotsen, werden die „Königlichen“ wohl ein ordentliches Sümmchen an die „Skyblues“ überweisen müssen. Ob dann die drei Millionen Euro mehr Gehalt noch eine große Rolle spielen, sei dahingestellt ...

