Real-Boss nennt Wunsch-Ersatz für Vinicius Junior

Während sich die Parteien im Vertrags-Zoff um Vinicius Junior weiterhin nicht einigen können, soll sich Real-Präsident Florentino Perez bereits um einen Ersatz für den Brasilianer umsehen. Dessen Name? Erling Haaland.
Die „Königlichen“ weigern sich, die von Vini Jr. verlangte Summe in den Vertrag zu schreiben. Um weitere fünf Jahre in Madrid zu spielen, will der Flügelstürmer 25 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen, Perez‘ Grenze liegt bei 22 Millionen.
Scheitern die Verhandlungen, könnte der 25-Jährige den Verein im Sommer 2027 ablösefrei verlassen. Sollte dieses Szenario tatsächlich eintreten, will Real gewappnet sein. Der spanischen „Sport“ zufolge hat Perez Haaland als Wunsch-Alternative auserkoren.
Transfer könnte teuer werden ...
Allerdings: Haaland steht bis 2034 bei Manchester City unter Vertrag. Um den Norweger, dessen Marktwert aktuell bei satten 180 Millionen Euro liegt, in die spanische Hauptstadt zu lotsen, werden die „Königlichen“ wohl ein ordentliches Sümmchen an die „Skyblues“ überweisen müssen. Ob dann die drei Millionen Euro mehr Gehalt noch eine große Rolle spielen, sei dahingestellt ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.