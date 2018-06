Gene Simmons: „Komme mit KISS wieder zu euch!“

„Krone“: Gene, neben vielen anderen Projekten kommst du am 16. Juli mit deiner Band als Solokünstler in den Wiener Gasometer, um neben KISS-Songs auch viele andere Nummern zu präsentieren. Was können wir uns von diesem Auftritt erwarten?

Gene Simmons: Die Gene Simmons Band ist etwas, das ich aus Spaß mache. Hier geht es nicht um die Karriere. KISS machen in diesem Jahr sehr wenig und wir bereiten uns auf eine sehr große Tour 2019 vor. Ich liebe es aber, auf der Bühne zu stehen und so komme ich trotzdem zu euch. Ich kann hier machen was ich will. Egal, ob Songs wie „She’s So European“, „Charisma“ oder Nummern meiner Solokarriere - hier sind mir keine Grenzen gesetzt. Außerdem lade ich Menschen aus dem Publikum auf die Bühne ein. Wenn du ein Instrument beherrscht, dann kannst du mit uns spielen. Wenn du singen kannst, auch nur ein bisschen, dann bist du herzlich eingeladen, mit mir „I Love It Loud“ zu singen. Und am Ende der Show werde ich 50 bis 100 Leute auf die Bühne holen, um mit ihnen gemeinsam „Rock And Roll All Nite“ zu singen.