Frostig am Morgen, aber tagsüber spätsommerlich

Einen Wettermix aus Wolken, Regen und Sonnenschein beschert uns der heutige Donnerstag in Österreich. Besonders zum Nachmittag hin kann die Sonne allerdings ihren Platz am Himmel gekonnt verteidigen. Die Temperaturen – auch in den kommenden Tagen – lassen Erinnerungen an den Spätsommer wach werden.
Morgens heißt es allerdings vielerorts bereits bibbern: Denn oftmals ist die Thermometermarke laut Prognose von Geosphere Austria nur im einstelligen Bereich zu finden. Vor allem im Süden und Südosten des Landes klettert sie aber am Donnerstag im Laufe des Tages auf bis zu 20 Grad.
Auch der Freitag startet frisch mit Werten von 3 bis 11 Grad. Nach Nebel im Süden und Westen Österreichs stellt sich dort sonniges Wetter ein. Im Norden und Nordosten bleibt es wolkig, mit weniger Sonnenschein. Auch ein paar Regentropfen mischen zwischen Salzburg und dem Mostviertel mit. Tageshöchstwerte: 14 bis 20 Grad.
Trocken und sonnig präsentiert sich der Samstag, lediglich im Nordosten halten sich die Wolken etwas hartnäckiger. Der Morgen ist allerdings vielerorts frostig – teils startet der Tag mit 0 Grad. Maximal 12 Grad werden in der Früh erreicht. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 21 (!) Grad.
Einzelne Regentropfen können am Sonntag im Norden und Osten des Landes gesichtet werden, ebenso im Bergland. Sonnenschein zeigt sich hingegen im Süden und Westen, allerdings können im Laufe des Tages auch hier ein paar Wolken aufziehen. Einmal mehr beginnt der Tag frisch mit Temperaturen von 1 bis 11 Grad, im Tagesverlauf klettert die Thermometermarke auf 13 bis 19 Grad.
