Frostig am Morgen, aber tagsüber spätsommerlich

Einzelne Regentropfen können am Sonntag im Norden und Osten des Landes gesichtet werden, ebenso im Bergland. Sonnenschein zeigt sich hingegen im Süden und Westen, allerdings können im Laufe des Tages auch hier ein paar Wolken aufziehen. Einmal mehr beginnt der Tag frisch mit Temperaturen von 1 bis 11 Grad, im Tagesverlauf klettert die Thermometermarke auf 13 bis 19 Grad.