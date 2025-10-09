Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonniges Comeback

Frostig am Morgen, aber tagsüber spätsommerlich

Österreich
09.10.2025 08:48
Die Sonne lässt sich wieder sehen, ebenso Temperaturen um die 20 Grad.
Die Sonne lässt sich wieder sehen, ebenso Temperaturen um die 20 Grad.(Bild: Annabell Gsödl - stock.adobe.com)

Einen Wettermix aus Wolken, Regen und Sonnenschein beschert uns der heutige Donnerstag in Österreich. Besonders zum Nachmittag hin kann die Sonne allerdings ihren Platz am Himmel gekonnt verteidigen. Die Temperaturen – auch in den kommenden Tagen – lassen Erinnerungen an den Spätsommer wach werden.

0 Kommentare

Morgens heißt es allerdings vielerorts bereits bibbern: Denn oftmals ist die Thermometermarke laut Prognose von Geosphere Austria nur im einstelligen Bereich zu finden. Vor allem im Süden und Südosten des Landes klettert sie aber am Donnerstag im Laufe des Tages auf bis zu 20 Grad. 

Auch der Freitag startet frisch mit Werten von 3 bis 11 Grad. Nach Nebel im Süden und Westen Österreichs stellt sich dort sonniges Wetter ein. Im Norden und Nordosten bleibt es wolkig, mit weniger Sonnenschein. Auch ein paar Regentropfen mischen zwischen Salzburg und dem Mostviertel mit. Tageshöchstwerte: 14 bis 20 Grad.

Trocken und sonnig präsentiert sich der Samstag, lediglich im Nordosten halten sich die Wolken etwas hartnäckiger. Der Morgen ist allerdings vielerorts frostig – teils startet der Tag mit 0 Grad. Maximal 12 Grad werden in der Früh erreicht. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 21 (!) Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
10° / 16°
6 km/h
00:55 h
45 %
Symbol leichter Regen
14° / 16°
13 km/h
01:22 h
70 %
Symbol stark bewölkt
11° / 17°
19 km/h
04:32 h
45 %
Symbol stark bewölkt
11° / 18°
18 km/h
04:15 h
40 %
Symbol heiter
10° / 17°
13 km/h
07:38 h
35 %
Symbol leichter Regen
11° / 14°
17 km/h
00:45 h
65 %
Symbol stark bewölkt
6° / 12°
11 km/h
03:27 h
35 %
Symbol stark bewölkt
5° / 12°
8 km/h
02:16 h
< 5 %
Symbol wolkig
4° / 14°
8 km/h
07:23 h
< 5 %
Symbol heiter
4° / 14°
14 km/h
09:03 h
< 5 %
Wien
Symbol bedeckt
10° / 16°
9 km/h
00:00 h
45 %
Symbol Regen
11° / 14°
15 km/h
00:22 h
75 %
Symbol stark bewölkt
10° / 15°
22 km/h
03:23 h
40 %
Symbol stark bewölkt
9° / 17°
18 km/h
04:06 h
30 %
Symbol wolkig
8° / 17°
10 km/h
04:54 h
35 %
Symbol leichter Regen
9° / 13°
19 km/h
01:13 h
70 %
Symbol Nebel
4° / 11°
6 km/h
03:18 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
8 km/h
02:33 h
40 %
Symbol stark bewölkt
3° / 13°
12 km/h
02:54 h
30 %
Symbol heiter
4° / 14°
14 km/h
08:47 h
30 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
9° / 17°
11 km/h
02:08 h
45 %
Symbol leichter Regen
13° / 16°
12 km/h
01:39 h
70 %
Symbol stark bewölkt
10° / 18°
18 km/h
04:03 h
40 %
Symbol wolkig
11° / 19°
20 km/h
05:29 h
30 %
Symbol wolkig
9° / 18°
14 km/h
07:07 h
30 %
Symbol leichter Regen
11° / 15°
14 km/h
01:03 h
60 %
Symbol wolkig
6° / 12°
14 km/h
05:18 h
50 %
Symbol heiter
3° / 13°
7 km/h
07:38 h
40 %
Symbol wolkig
3° / 14°
9 km/h
06:11 h
35 %
Symbol wolkig
3° / 14°
13 km/h
07:28 h
35 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
12° / 16°
7 km/h
00:17 h
45 %
Symbol leichter Regen
12° / 15°
7 km/h
01:32 h
65 %
Symbol wolkig
9° / 16°
12 km/h
04:32 h
40 %
Symbol wolkig
7° / 17°
8 km/h
07:02 h
25 %
Symbol stark bewölkt
7° / 16°
4 km/h
04:50 h
35 %
Symbol Regen
8° / 13°
8 km/h
00:35 h
85 %
Symbol wolkig
4° / 12°
7 km/h
06:27 h
45 %
Symbol wolkig
3° / 12°
14 km/h
06:23 h
40 %
Symbol wolkenlos
4° / 14°
14 km/h
10:14 h
20 %
Symbol heiter
4° / 14°
12 km/h
08:26 h
25 %
Linz
Symbol stark bewölkt
6° / 18°
5 km/h
04:57 h
40 %
Symbol stark bewölkt
10° / 18°
4 km/h
03:24 h
50 %
Symbol heiter
8° / 20°
5 km/h
08:08 h
25 %
Symbol wolkig
8° / 19°
4 km/h
06:58 h
10 %
Symbol heiter
6° / 19°
3 km/h
08:17 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
7° / 17°
4 km/h
03:08 h
50 %
Symbol wolkig
7° / 14°
4 km/h
07:27 h
55 %
Symbol wolkig
3° / 13°
4 km/h
04:56 h
25 %
Symbol stark bewölkt
2° / 12°
4 km/h
02:23 h
20 %
Symbol wolkig
3° / 13°
4 km/h
05:33 h
30 %
Graz
Symbol stark bewölkt
5° / 19°
4 km/h
03:55 h
35 %
Symbol leichter Regen
8° / 17°
4 km/h
01:58 h
55 %
Symbol wolkig
8° / 19°
3 km/h
06:18 h
20 %
Symbol heiter
6° / 19°
3 km/h
08:07 h
< 5 %
Symbol wolkig
6° / 19°
3 km/h
08:00 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
6° / 17°
3 km/h
03:55 h
45 %
Symbol wolkig
8° / 14°
7 km/h
07:40 h
55 %
Symbol wolkig
2° / 12°
5 km/h
07:31 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 10°
4 km/h
02:09 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
4 km/h
03:34 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
8° / 16°
7 km/h
00:18 h
45 %
Symbol leichter Regen
9° / 14°
6 km/h
01:53 h
60 %
Symbol wolkig
8° / 16°
7 km/h
05:00 h
25 %
Symbol heiter
7° / 17°
5 km/h
08:49 h
15 %
Symbol wolkig
7° / 15°
5 km/h
05:04 h
25 %
Symbol leichter Regen
7° / 13°
5 km/h
01:33 h
70 %
Symbol wolkig
6° / 12°
9 km/h
07:42 h
55 %
Symbol heiter
1° / 13°
13 km/h
09:03 h
35 %
Symbol wolkig
2° / 13°
7 km/h
07:57 h
15 %
Symbol wolkenlos
1° / 14°
4 km/h
10:20 h
25 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
6° / 19°
4 km/h
03:57 h
30 %
Symbol stark bewölkt
10° / 16°
5 km/h
03:31 h
50 %
Symbol wolkig
9° / 19°
3 km/h
06:35 h
10 %
Symbol heiter
6° / 21°
4 km/h
09:22 h
< 5 %
Symbol heiter
7° / 20°
5 km/h
09:10 h
15 %
Symbol stark bewölkt
8° / 18°
4 km/h
04:30 h
45 %
Symbol bedeckt
9° / 14°
7 km/h
02:14 h
60 %
Symbol stark bewölkt
5° / 15°
7 km/h
04:45 h
20 %
Symbol heiter
3° / 16°
6 km/h
08:24 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 16°
8 km/h
07:31 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol wolkig
7° / 14°
7 km/h
05:39 h
15 %
Symbol stark bewölkt
12° / 14°
5 km/h
02:38 h
45 %
Symbol wolkig
8° / 15°
5 km/h
05:58 h
< 5 %
Symbol heiter
7° / 16°
4 km/h
08:35 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
8° / 14°
4 km/h
02:32 h
10 %
Symbol stark bewölkt
7° / 14°
4 km/h
03:36 h
45 %
Symbol stark bewölkt
8° / 11°
11 km/h
03:23 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 9°
8 km/h
03:59 h
40 %
Symbol stark bewölkt
3° / 10°
4 km/h
02:43 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 11°
5 km/h
06:55 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Einzelne Regentropfen können am Sonntag im Norden und Osten des Landes gesichtet werden, ebenso im Bergland. Sonnenschein zeigt sich hingegen im Süden und Westen, allerdings können im Laufe des Tages auch hier ein paar Wolken aufziehen. Einmal mehr beginnt der Tag frisch mit Temperaturen von 1 bis 11 Grad, im Tagesverlauf klettert die Thermometermarke auf 13 bis 19 Grad.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.989 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.275 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
127.375 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1312 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1157 mal kommentiert
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Feuerwehr Marchtrenk
Plant Ex-Kommandant seine Rückkehr in Chefsessel?
Sonniges Comeback
Frostig am Morgen, aber tagsüber spätsommerlich
Krone Plus Logo
170-Millionen-Euro-Bau
Erster Besuch in Österreichs modernstem Knast
Faustschlag erlitten
Hausherr von Einbrechern blutig geschlagen
Bewohner bewusstlos
Polizisten retteten Mann aus verrauchter Wohnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf