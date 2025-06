Nonbinäre Deutsche Maja T. klagt über Folter

Wird mit Leine geführt

Majas Vater Wolfram Jarosch erklärte, man wolle, dass Maja ein faires Verfahren in Deutschland bekomme. Isolationshaft gelte als psychische Folter, wenn sie länger als 14 Tage andauere, für Maja dauere diese Form der Haft bereits fast elf Monate an. Außerhalb der Zelle werde Maja T. in Handschellen und Fußfesseln an einer Leine geführt von vier bewaffneten Beamten, heißt es in der Erklärung der beiden. Die neue Regierung müsse Maja „nach Hause holen“, so Jarosch.