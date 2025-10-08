Fitte Pensionisten ziehen gegen Leerstand ins Heim
Bürmoos denkt um:
Ein gravierender Fachkräftemangel trifft die Flachgauer Gemeinde Bürmoos hart. 14 Zimmer sind derzeit im Seniorenwohnhaus unbelegt – obwohl der Bedarf in der Bevölkerung vorhanden ist. Ab November soll barrierefreies Wohnen zu einer möglichen Alternative werden.
Mindestens Pflegestufe drei benötigt man in Salzburg für ein Zimmer in einem Seniorenwohnheim. Realistisch ist dieses aber ab Stufe vier zu bekommen – sofern entsprechend geschultes Pflegepersonal vorhanden ist. Und genau damit kämpft Bürmoos: „Bürger stehen tränenüberströmt im Gemeindeamt, aber wir können keine Plätze mehr anbieten“, erzählt Bürmoos Bürgermeistern Cornelia Ecker (SPÖ).
