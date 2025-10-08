Fitte Pensionisten ziehen gegen Leerstand ins Heim

Mindestens Pflegestufe drei benötigt man in Salzburg für ein Zimmer in einem Seniorenwohnheim. Realistisch ist dieses aber ab Stufe vier zu bekommen – sofern entsprechend geschultes Pflegepersonal vorhanden ist. Und genau damit kämpft Bürmoos: „Bürger stehen tränenüberströmt im Gemeindeamt, aber wir können keine Plätze mehr anbieten“, erzählt Bürmoos Bürgermeistern Cornelia Ecker (SPÖ).