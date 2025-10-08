Anrainer: „Suchtkranke hätten es noch schwerer“

Die Anrainer haben wie berichtet schon ihren Unmut über die Einrichtung geäußert und wollen diese unbedingt bekämpfen. „Dass der Prüfbericht positiv ausgefallen ist, ist keine Überraschung, wenn das Land eine soziale Einrichtung machen will“, sagt Jürgen Tula und fügt hinzu: „Es wäre aber nicht fair, die Menschen direkt bei einem Drogenbrennpunkt zu platzieren und ihnen somit einen leichten Zugang zu ermöglichen.“ Die Drogenproblematik in der Bolaringsiedlung wird nach seinen Beobachtungen immer schlimmer.