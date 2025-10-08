Vorteilswelt
Drei Tage Game City

Wiener Rathaus wird zum Spiele-Universum

Wien
08.10.2025 16:00
Game City: Bild aus 2024.
Game City: Bild aus 2024.(Bild: Isabelle Ouvrard)

VR-Stationen, Drohnen testen, E-Sports, Cosplay und viele Spielepremieren namhafter Hersteller: Von 10. bis 12. Oktober steigt im Wiener Rathaus Österreichs größte Gaming-Messe, die Game City. Der Eintritt ist frei. Spielespaß garantiert. 

0 Kommentare

85.000 Besucher zählte die Game City im Vorjahr. Diesmal werden wohl wieder so viele kommen. Denn das Programm deckt von E-Sports, Cosplay, VR Stationen bis hin zu kreativen Indie-Studios die gesamte Vielfalt der digitalen Spiele-Welt ab. Diesen Freitag bis Sonntag sind quasi Festtage für Gamer. Denn im Rathaus können zahlreiche Spiele vor ihrer Veröffentlichung  ausprobiert werden.

Das erwartet die Besucher (bei freiem Eintritt):
Technikneuheiten und Spielepremieren: So wartet etwa der 3D-Monitor von Samsung ebenso darauf, entdeckt zu werden wie die noch unveröffentlichten Titel „Hyrule Warriors: Chronik der Versieglung“, „Kirby Air Riders und Method Prime 4“, „Path of Goddess“ oder eine (düstere) Demo-Version von „Little Nightmares III“.

Cosplay-Parade: Am Samstag, 11. Oktober, ziehen die Cosplayer ab 14 Uhr von der Mariahilfer Straße zum Rathaus. Ein buntes, fantasievolles Spektakel mit tollen Verkleidungen.

Bild aus dem Vorjahr: Cosplay-Fans vor dem Rathaus.
Bild aus dem Vorjahr: Cosplay-Fans vor dem Rathaus.(Bild: Holl Reinhard)

Drohnen, Meta VR Stationen und E-Scooter auf eigenen Teststrecken können ausprobiert werden.

Indie Area: rund 30 Projekte junger und etablierter Entwickler der heimischen Szene werden vorgestellt. 

Für 4- bis 12-Jährige ist eine eigene Kinderzone eingerichtet: Mit einem Beratungsbereich zu Fragen von Cybermobbing, Suchtvorsorge und Jugendschutz. Verantwortungsvolles Spielen steht im Mittelpunkt. 

„Die Game-City ist ein Ort der Begegnung, des Austausches und der Begeisterung. Kinder und Jugendliche können im geschützten Rahmen spielen, während Eltern Einblicke in die Chancen und Herausforderungen von Games bekommen“, sagt Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WienXtra.

Game City 2024: In den Prunkräumen des Rathauses.
Game City 2024: In den Prunkräumen des Rathauses.(Bild: HERBERT NEUBAUER)



Vom Rathausplatz über die Prunkräume bis zur Bühne im Arkadenhof reicht das Spieluniversum. Öffnungszeiten: Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 19 Uhr. 

Alle Infos: https://game-city.at/




 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Wien
Mehr Wien
Drei Tage Game City
Wiener Rathaus wird zum Spiele-Universum
Fall Waltraud
Politik tobt – Grüne schweigen
Mehrere Festnahmen
„Für Gaza“: Aktivisten blockieren Universität Wien
UEFA Europa Cup
LIVE: Wiener Austria liegt bei Slavia Prag zurück
Verhetzungsvorwurf
Imam nach antisemitischen Postings freigesprochen
