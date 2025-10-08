Wiener Rathaus wird zum Spiele-Universum

Das erwartet die Besucher (bei freiem Eintritt):

Technikneuheiten und Spielepremieren: So wartet etwa der 3D-Monitor von Samsung ebenso darauf, entdeckt zu werden wie die noch unveröffentlichten Titel „Hyrule Warriors: Chronik der Versieglung“, „Kirby Air Riders und Method Prime 4“, „Path of Goddess“ oder eine (düstere) Demo-Version von „Little Nightmares III“.

Cosplay-Parade: Am Samstag, 11. Oktober, ziehen die Cosplayer ab 14 Uhr von der Mariahilfer Straße zum Rathaus. Ein buntes, fantasievolles Spektakel mit tollen Verkleidungen.