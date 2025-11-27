Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Zentimeter Klinge

Blutige Szenen: Mitbewohner mit Messer attackiert

Wien
27.11.2025 17:21
Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam ...
Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein Streit unter Mitbewohnern ist am Mittwochabend in Wien-Brigittenau völlig eskaliert: In einer Wohnung soll ein 26-Jähriger seinen Wohnungsgenossen (27) mit einem Küchenmesser attackiert haben.

0 Kommentare

Laut Wiener Polizei kam es zunächst zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige plötzlich mit dem Messer bedroht und an der Hand verletzt worden sein soll. Mit blutender Schnittwunde flüchtete das Opfer aus der Wohnung auf die Straße und alarmierte dort den Polizeinotruf.

Sanitäter waren rasch zur Stelle, versorgten den Verletzten notfallmedizinisch und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.

Küchenmesser sichergestellt
Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau nahmen den mutmaßlichen Angreifer noch an Ort und Stelle fest. Gegen den Mann – der laut Polizei bereits zuvor aufgefallen sein soll – wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge wurde als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Verdächtige in Polizeigewahrsam 
Der 26-Jährige wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führt die weiteren Ermittlungen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
3° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
3° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
176.187 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.834 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
144.190 mal gelesen
Mehr Wien
Europacup-Ticker
LIVE: SK Rapid trifft auf Raków Czestochowa!
Conference League
Die Aufstellung: So startet Rapid bei Czestochowa
20 Zentimeter Klinge
Blutige Szenen: Mitbewohner mit Messer attackiert
Provokante Schau
Würde für Ausgestoßene? Harte Fotos von der Straße
Schuberts „Müllerin“
Matthias Goerne an den schroffen Klippen der Liebe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf