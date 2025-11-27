Blutige Szenen: Mitbewohner mit Messer attackiert

Ein Streit unter Mitbewohnern ist am Mittwochabend in Wien-Brigittenau völlig eskaliert: In einer Wohnung soll ein 26-Jähriger seinen Wohnungsgenossen (27) mit einem Küchenmesser attackiert haben.
Laut Wiener Polizei kam es zunächst zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige plötzlich mit dem Messer bedroht und an der Hand verletzt worden sein soll. Mit blutender Schnittwunde flüchtete das Opfer aus der Wohnung auf die Straße und alarmierte dort den Polizeinotruf.
Sanitäter waren rasch zur Stelle, versorgten den Verletzten notfallmedizinisch und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.
Küchenmesser sichergestellt
Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau nahmen den mutmaßlichen Angreifer noch an Ort und Stelle fest. Gegen den Mann – der laut Polizei bereits zuvor aufgefallen sein soll – wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge wurde als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.
Verdächtige in Polizeigewahrsam
Der 26-Jährige wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führt die weiteren Ermittlungen.
