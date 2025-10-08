Bald Parkgebühren für Dreiländereck

Parkgebühren sollen kommen

Während auf dem Berg bereits die Vorbereitungen für den Winter laufen, wurde die weitere Entwicklung bei den Bergbahnen, vor allem bei den Parkflächen, Dienstagabend im Gemeinderat besprochen. „Einige Tourengeher sind bereits vor dem Liftstart vor Ort und besetzen die besten Parkplätze direkt in der ersten und zweiten Reihe“, erklärte Bürgermeister Reinhard Antolitsch, weshalb man über eine Bewirtschaftung der Parkflächen nachdenken sollte. Denn oft müssten deshalb Familien mit Kindern das ganze Skiequipment weiter schleppen.