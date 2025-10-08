Vorteilswelt
Wirbel um Iren

18-monatige Sperre für MMA-Rüpel Conor McGregor

Sport-Mix
08.10.2025 11:06
Conor McGregor wird nicht so rasch ins Oktagon zurückkehren.
Conor McGregor wird nicht so rasch ins Oktagon zurückkehren.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Einmal mehr sorgt Conor McGregor für Schlagzeilen, einmal mehr sind diese negativ. Nachdem der UFC-Rüpel drei Dopingtests verpasst hatte, wurde der Ire nun rückwirkend ab September 2024 für 18 Monate gesperrt. 

Heißt: Bis März 2026 wird McGregor an keinen Kämpfen teilnehmen können. Im Vorjahr hatte der ehemalige UFC-Champion drei Testtermine versäumt, ohne seine Aufenthaltsorte ordnungsgemäß anzugeben und damit gegen die Meldepflicht der Anti-Doping-Regeln verstoßen.

Lesen Sie auch:
MMA-Star Conor McGregor
Doch nicht ...
Conor McGregor zieht Präsidentenkandidatur zurück
15.09.2025
Drama um US-Amerikaner
Herz von ehemaligem UFC-Profi blieb viermal stehen
13.07.2025
Geht um 250.000 Euro
McGregor verliert Verfahren wegen Vergewaltigung
31.07.2025

Sperre verkürzt
McGregor kommt noch glimpflich davon, ursprünglich war eine zweijährige Strafe ausgesprochen worden, die sich jedoch nun um ein halbes Jahr verkürzte, da er mit der UFC kooperiert habe und medizinische Gründe vorlegen konnte.

Seinen letzten Kampf bestritt McGregor Anfang 2021. In Abu Dhabi verlor der Ire gegen Dustin Poirier in der zweiten Runde durch einen technischen Knockout. 

