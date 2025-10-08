18-monatige Sperre für MMA-Rüpel Conor McGregor

Einmal mehr sorgt Conor McGregor für Schlagzeilen, einmal mehr sind diese negativ. Nachdem der UFC-Rüpel drei Dopingtests verpasst hatte, wurde der Ire nun rückwirkend ab September 2024 für 18 Monate gesperrt.
Heißt: Bis März 2026 wird McGregor an keinen Kämpfen teilnehmen können. Im Vorjahr hatte der ehemalige UFC-Champion drei Testtermine versäumt, ohne seine Aufenthaltsorte ordnungsgemäß anzugeben und damit gegen die Meldepflicht der Anti-Doping-Regeln verstoßen.
Sperre verkürzt
McGregor kommt noch glimpflich davon, ursprünglich war eine zweijährige Strafe ausgesprochen worden, die sich jedoch nun um ein halbes Jahr verkürzte, da er mit der UFC kooperiert habe und medizinische Gründe vorlegen konnte.
Seinen letzten Kampf bestritt McGregor Anfang 2021. In Abu Dhabi verlor der Ire gegen Dustin Poirier in der zweiten Runde durch einen technischen Knockout.
