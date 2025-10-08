Fahrer konnte sich aus brennendem Lkw retten

Ein 73-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstagabend in Kärnten unterwegs, als seine Zugmaschine plötzlich Feuer fing. 73 Florianis standen im Einsatz und konnten den Brand rasch löschen.
Mit seinem Sattelzugfahrzeug war ein 73-jähriger Bulgare auf der Kreuzner Landesstraße in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor 19 Uhr, im Bereich Matschiedl, fing plötzlich seine Zugmaschine Feuer. „Zeugen gaben später an, dass schon während der Fahrt Flüssigkeit auf die Fahrbahn floss, die sich dort bereits entzündete“, informiert die Landespolizeidirektion.
Die bereits brennende Flüssigkeit setzte schließlich die Fahrerkabine in Vollbrand. Der Lenker brachte den Lkw noch rechtzeitig zum Stillstand und konnte sich unverletzt ins Freie retten.
Zugfahrzeug stand in Vollbrand
Kurze Zeit später griff das Feuer auch auf den mit Folienrollen beladenen Anhänger über. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Zugfahrzeug und ein Teil des Sattelaufliegers bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen mehrerer Trupps unter schwerem Atemschutz konnte die Brandausbreitung auf den restlichen Sattelauflieger und den angrenzenden Wald verhindert werden“, schildert das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor den Einsatz.
Das Führerhaus brannte vollständig aus. „Die Wasserversorgung erfolgte zuerst über mehrere Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren und in weiterer Folge über einen Hydranten sowie über einen nahegelegenen Bach“, so die Florianis.
Kreuzner Landesstraße stundenlang gesperrt
Nach rund 45 Minuten konnte „Brand aus“ gegeben werden. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzner Landesstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten und Aufräumarbeiten zwischen 19.00 Uhr und 02.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehren Matschiedl, Tratten, St. Stefan, Kerschdorf-Wertschach, St. Paul und Vorderberg standen mit insgesamt 73 Einsatzkräften im Einsatz.
