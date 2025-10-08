Fahrer konnte sich aus brennendem Lkw retten

Die bereits brennende Flüssigkeit setzte schließlich die Fahrerkabine in Vollbrand. Der Lenker brachte den Lkw noch rechtzeitig zum Stillstand und konnte sich unverletzt ins Freie retten.

Zugfahrzeug stand in Vollbrand

Kurze Zeit später griff das Feuer auch auf den mit Folienrollen beladenen Anhänger über. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Zugfahrzeug und ein Teil des Sattelaufliegers bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen mehrerer Trupps unter schwerem Atemschutz konnte die Brandausbreitung auf den restlichen Sattelauflieger und den angrenzenden Wald verhindert werden“, schildert das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor den Einsatz.