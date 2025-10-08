Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Florianis im Einsatz

Fahrer konnte sich aus brennendem Lkw retten

Kärnten
08.10.2025 07:10
Durch das rasche Eingreifen der Florianis konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald ...
Durch das rasche Eingreifen der Florianis konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor)

Ein 73-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstagabend in Kärnten unterwegs, als seine Zugmaschine plötzlich Feuer fing. 73 Florianis standen im Einsatz und konnten den Brand rasch löschen.

0 Kommentare

Mit seinem Sattelzugfahrzeug war ein 73-jähriger Bulgare auf der Kreuzner Landesstraße in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor 19 Uhr, im Bereich Matschiedl, fing plötzlich seine Zugmaschine Feuer. „Zeugen gaben später an, dass schon während der Fahrt Flüssigkeit auf die Fahrbahn floss, die sich dort bereits entzündete“, informiert die Landespolizeidirektion. 

Die bereits brennende Flüssigkeit setzte schließlich die Fahrerkabine in Vollbrand. Der Lenker brachte den Lkw noch rechtzeitig zum Stillstand und konnte sich unverletzt ins Freie retten. 

Zugfahrzeug stand in Vollbrand
Kurze Zeit später griff das Feuer auch auf den mit Folienrollen beladenen Anhänger über. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Zugfahrzeug und ein Teil des Sattelaufliegers bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen mehrerer Trupps unter schwerem Atemschutz konnte die Brandausbreitung auf den restlichen Sattelauflieger und den angrenzenden Wald verhindert werden“, schildert das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor den Einsatz. 

Der mit Folienrollen beladene Lkw stand in Vollbrand.
Der mit Folienrollen beladene Lkw stand in Vollbrand.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor)
Insgesamt 73 Florianis standen im Einsatz.
Insgesamt 73 Florianis standen im Einsatz.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor)
Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig aus der Fahrerkabine retten.
Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig aus der Fahrerkabine retten.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor)

Das Führerhaus brannte vollständig aus. „Die Wasserversorgung erfolgte zuerst über mehrere Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren und in weiterer Folge über einen Hydranten sowie über einen nahegelegenen Bach“, so die Florianis.

Kreuzner Landesstraße stundenlang gesperrt
Nach rund 45 Minuten konnte „Brand aus“ gegeben werden. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzner Landesstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten und Aufräumarbeiten zwischen 19.00 Uhr und 02.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehren Matschiedl, Tratten, St. Stefan, Kerschdorf-Wertschach, St. Paul und Vorderberg standen mit insgesamt 73 Einsatzkräften im Einsatz. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.610 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
126.276 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.608 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1622 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1074 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
968 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Kärnten
Neues Museumsprojekt
Vergessenes KZ: Mahnmal für Grauen vom Loiblpass
Florianis im Einsatz
Fahrer konnte sich aus brennendem Lkw retten
Nach Sturz in Bach
Lenker im Fahrzeug unter Wasser eingeschlossen
Krone Plus Logo
Demenzkranker starb
Tödliche Verwechslung in Kärntner Pflegeheim
Unfall in Villach
Frontalcrash: Lastwagen gegen Kleintransporter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf