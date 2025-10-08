Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rechnungshof meldet:

„Viele Gemeinden haben falsche Daten angegeben“

Salzburg
08.10.2025 09:31
Der Chiemseehof in der Landeshauptstadt Salzburg.
Der Chiemseehof in der Landeshauptstadt Salzburg.(Bild: Tröster Andreas)

Der Landesrechnungshof Salzburg schlägt Alarm: Viele Gemeinden haben falsche oder unvollständige Angaben über ihre Firmenbeteiligungen an Statistik Austria geliefert. Die Aufsicht des Landes kontrollierte mangelhaft und schickte die fehlerhaften Daten weiter. 

0 Kommentare

Der Landesrechnungshof Salzburg übt am Mittwochvormittag in einer Aussendung Kritik an der Qualitätssicherung bei den von der Gemeindeaufsicht an Statistik Austria übermittelten Gemeindedaten.

Eine Prüfung für das Jahr 2023 ergab, dass zahlreiche Angaben zu den Beteiligungen der 119 Salzburger Gemeinden fehlerhaft oder unvollständig waren. Rund 35 Prozent der Gemeinden meldeten eine falsche Anzahl an Beteiligungen. Dadurch wurden 42 tatsächliche Beteiligungen gar nicht und 23 fälschlicherweise als bestehend an Statistik Austria weitergegeben.

Daten und Fakten

Der Landesrechnungshof Salzburg fand heraus, dass 35 Prozent der Gemeinden falsche Zahlen zu ihren Beteiligungen angegeben hatten. Dadurch wurden ...

  • 42 echte Beteiligungen nicht gemeldet,
  • 23 falsche Beteiligungen zu Unrecht gemeldet.

Die verantwortliche Gemeindeaufsicht hätte die Daten vor der Weiterleitung zusätzlich auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Rechnungsabschlüssen prüfen müssen. Stattdessen verließ sie sich auf das Computersystem, das automatisch eine Plausibilität durchführt.

Lesen Sie auch:
Bürgermeisterin Cornelia Ecker will leere Betten wieder voll bekommen.
Krone Plus Logo
Bürmoos denkt um:
Fitte Pensionisten ziehen gegen Leerstand ins Heim
08.10.2025

„Auf korrekte und vollständige Daten sollte dringend geachtet werden“
Der Landesrechnungshof mahnt, dass korrekte Daten entscheidend für verlässliche Statistiken und die Berechnung des europäischen Maastricht-Saldos sind. Fehlerhafte Angaben können nicht nur Analysen verzerren, sondern im schlimmsten Fall auch finanzielle Folgen für Österreich haben. Direktor Ludwig F. Hillinger fordert daher, die Qualitätssicherung deutlich zu verbessern und klare Kontrollprozesse einzuführen. „Auf korrekte und vollständige Daten sollte deshalb dringend geachtet werden“, sagt er.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Salzburg
Statistik Austria
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.994 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
128.839 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
119.618 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1076 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1017 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf