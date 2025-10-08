„Viele Gemeinden haben falsche Daten angegeben“

„Auf korrekte und vollständige Daten sollte dringend geachtet werden“

Der Landesrechnungshof mahnt, dass korrekte Daten entscheidend für verlässliche Statistiken und die Berechnung des europäischen Maastricht-Saldos sind. Fehlerhafte Angaben können nicht nur Analysen verzerren, sondern im schlimmsten Fall auch finanzielle Folgen für Österreich haben. Direktor Ludwig F. Hillinger fordert daher, die Qualitätssicherung deutlich zu verbessern und klare Kontrollprozesse einzuführen. „Auf korrekte und vollständige Daten sollte deshalb dringend geachtet werden“, sagt er.