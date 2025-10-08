Vorteilswelt
Neues Museumsprojekt

Vergessenes KZ: Mahnmal für Grauen vom Loiblpass

Kärnten
08.10.2025 08:06
Am Loibl wird schon gebaut – ein Museumspavillon soll als Mahnmal für das KZ Nord entstehen.
Am Loibl wird schon gebaut – ein Museumspavillon soll als Mahnmal für das KZ Nord entstehen.(Bild: Wassermann Kerstin)

Wer über den Loiblplass nach Slowenien fährt, sieht die Bagger bereits: Das alte Haus der Grenzgendarmerie wird abgerissen, auf der Fläche soll ein Museumspavillon entstehen – als Mahnmal für das Grauen, das hier in den Bergen im Zweiten Weltkrieg geschah. Denn der Tunnel, den Hunderttausende Urlauber nutzen, wurde von KZ-Häftlingen gebaut.

Vergessen, Verdrängen, Wieder-Erinnerungskultur: Viele Jahrzehnte blieb die Vergangenheit des Loibltunnels ein dunkler Fleck – mussten für den Bau doch Häftlinge des KZ Loibl als Außenstelle des KZ Mauthausen unter unvorstellbaren Bedingungen ihr Leben lassen. Um deren Schicksal begreifbarer zu machen, wird nun um 800.000 Euro ein Museumspavillon neben der Grenzstation errichtet – dank der Kelag-Privatstiftung, die eine halbe Million Euro beisteuert.

„Lange Zeit wurde dem Grauen hier nicht adäquat gedacht. Umso wichtiger ist es, dass das Gedenkjahr 2025 mit diesem Projektstart zu Ende geht“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser. Der erste Bagger ist bereits dabei, das alte Grenzhaus abzureißen. Innerhalb eines Jahres soll, wenn es nach Kärnten-Museum-Direktor Wolfgang Muchitsch geht, das neue Rund-um-die-Uhr-zugängliche Haus fertig sein. „Als sichtbares Zeichen“, sagt er. „Als Mahnmal eines NS-Tatortes.“

Viele haben sich lange um ein Mahnmal am Loibl bemüht – mit dem Geld aus der Kelag ...
Viele haben sich lange um ein Mahnmal am Loibl bemüht – mit dem Geld aus der Kelag Privatstiftung wird das Projekt nun umgesetzt.(Bild: Wassermann Kerstin)

Acht Architektenteams wurden zum internationalen Gestaltungswettbewerb eingeladen; darunter auch aus Polen, Frankreich und Slowenien, jenen Ländern, aus denen die meisten Loibl-Opfer zu beklagen sind.

Lesen Sie auch:
Sigbert Ramsauer wurde wegen Verbrechen im KZ Loibl-Nord zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Krone Plus Logo
Verbrechen im KZ
Macht, Mord, Missbrauch: Todesarzt vom Loiblpass
15.05.2025

„Man muss nicht nur Geschichte lernen, sondern auch aus der Geschichte lernen“, so Barbara Glück, Direktorin der Gedenkstätte Mauthausen. „Das ist heute wichtiger denn je.“

Kärntner Krone
Kärntner Krone
