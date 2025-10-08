Vergessenes KZ: Mahnmal für Grauen vom Loiblpass

„Lange Zeit wurde dem Grauen hier nicht adäquat gedacht. Umso wichtiger ist es, dass das Gedenkjahr 2025 mit diesem Projektstart zu Ende geht“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser. Der erste Bagger ist bereits dabei, das alte Grenzhaus abzureißen. Innerhalb eines Jahres soll, wenn es nach Kärnten-Museum-Direktor Wolfgang Muchitsch geht, das neue Rund-um-die-Uhr-zugängliche Haus fertig sein. „Als sichtbares Zeichen“, sagt er. „Als Mahnmal eines NS-Tatortes.“