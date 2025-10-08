Außenhandel: Schwache Nachfrage belastet massiv

Die schwache Nachfrage aus dem Ausland – vor allem nach Maschinen und Fahrzeugen – belastete den Außenhandel im Juli deutlich. Die heimischen Exporte sanken im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 Prozent auf 15,06 Milliarden Euro, während die Importe um 3,4 Prozent auf 16,95 Milliarden Euro zunahmen. Das Handelsbilanzdefizit lag demnach bei rund 1,89 Milliarden Euro.