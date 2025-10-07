Julia Fox verprasste 68.000 $ – in einer Nacht!

Julia Fox hat einmal in einer einzigen Nacht 68.000 Dollar für Designer-Kleidung ausgegeben – mit der Kreditkarte ihres damaligen Freundes. Doch die Freude über den Einkauf währte nicht lange.
Die Schauspielerin erzählte, sie habe in einer manischen Phase die Kreditkarte eines nicht namentlich genannten Partners benutzt und einen ausufernden Shoppingtrip bei Luxusmarken unternommen. Umgerechnet zahlte sie rund 58.000 Euro für die Luxus-Mode – doch keines der Teile besitze sie heute noch.
„Ich musste alles verkaufen ...“
Im Interview mit dem „Sunday Times Style“-Magazin enthüllte Fox: „Ich habe in einer manischen Phase die Kreditkarte meines Mannes benutzt, in einer Nacht 68.000 Dollar ausgegeben und Hunderte Teile von Chanel, YSL, Pucci, Mugler, Christian Lacroix, Alexander McQueen und Versace gekauft. Ich musste alles verkaufen, als er mich verlassen hat.“
Ob Fox, die es mit ihren freizügigen Looks oft in die Schlagzeilen schafft, die Karte mit oder ohne Erlaubnis benutzte, ist unklar. Die 35-Jährige gestand jedoch, dass sie schon im Alter von etwa zwölf Jahren ihrem Vater Geld geklaut habe, um shoppen zu gehen.
Fox klaute Vater für Hilton-Style Geld
Auf die Frage, welches Kleidungsstück sie sich damals gekauft habe, antwortete die Ex-Freundin von Kanye West: „Ich war in der sechsten Klasse, Anfang der 2000er, und ich habe Geld von meinem Vater gestohlen, um mir ein Playboy-Shirt und eine Von-Dutch-Mütze in einem Laden namens Unlimited in der 86th Street in Manhattan zu kaufen. Ehrlich gesagt wollte ich einfach Paris Hilton sein – und dieses Outfit ließ mich ihr ein Stück näher fühlen.“
Obwohl die 35-Jährige heute sehr selbstbewusst mit ihrem Stil umgeht, bereut sie, früher auf andere gehört zu haben. Man habe sie während der Promotion ihres 2019 erschienenen Thrillers „Der schwarze Diamant“ nämlich dazu gedrängt, „normaler“ aufzutreten. „Viele Leute haben mir eingeredet, ich solle mich zurückhalten und normal sein. Ich fühlte mich so unwohl, dass ich deswegen geweint habe“, offenbarte sie jetzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.