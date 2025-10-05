Heftiger Schneesturm am Mount Everest in Tibet

Im benachbarten Nepal sind seit Freitag unterdessen 47 Menschen bei heftigen Regenfällen und Sturzfluten ums Leben gekommen. Einige weitere würden noch vermisst, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit. Regenfälle hatten in der Nacht Erdrutsche ausgelöst, dadurch wurden einige Straßen blockiert, was die Rettungsarbeiten erschwerte. In der Hauptstadt Kathmandu wurden einige Ufersiedlungen geflutet, Sicherheitskräfte waren mit Helikoptern und Motorbooten im Einsatz.