40.000 Handys geklaut: Polizei zerschlägt Bande

Fast alle der Smartphones in der Kiste waren gestohlen und sollten nach Hongkong geschmuggelt werden. Die Beamten fingen daraufhin noch weitere Pakete ab und identifizierten zwei Männer mit afghanischer Staatsbürgerschaft, die offenbar mit den Paketen in Verbindung standen. Die Polizei fand dann bei der Kontrolle eines Fahrzeugs der Männer mehrere Handys, manche zur Tarnung in Alufolie eingewickelt.