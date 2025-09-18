Grünes Licht für neues Seniorenheim in Maxglan

Einstimmiger Beschluss im Sozialausschuss der Stadt Salzburg: Unter dem Vorsitz von Gemeinderätin Nicola Korntner (KPÖ Plus) wurde der Weg für ein neues Seniorenwohnhaus in Maxglan freigemacht. Hintergrund ist der wachsende Bedarf an Pflegeplätzen. Bis 2035 werde sich die Zahl der über 75-Jährigen in Salzburg deutlich erhöhen.