Grünes Licht für neues Seniorenheim in Maxglan

In Salzburg-Maxglan soll ein neues Seniorenwohnhaus entstehen. Der Sozialausschuss gab am Donnerstag grünes Licht für ein Projekt mit mindestens 96 Plätzen. Hintergrund ist der steigende Pflegebedarf – die Zahl der über 75-Jährigen wird sich bis 2035 stark erhöhen.
Einstimmiger Beschluss im Sozialausschuss der Stadt Salzburg: Unter dem Vorsitz von Gemeinderätin Nicola Korntner (KPÖ Plus) wurde der Weg für ein neues Seniorenwohnhaus in Maxglan freigemacht. Hintergrund ist der wachsende Bedarf an Pflegeplätzen. Bis 2035 werde sich die Zahl der über 75-Jährigen in Salzburg deutlich erhöhen.
Das geplante Haus soll mindestens 96 Plätze bieten und nach dem Hausgemeinschaftsmodell entstehen. Damit soll die wohnortnahe Betreuung verbessert und ein modernes Arbeitsumfeld für das Personal geschaffen werden.
Vorgesehen ist ein Vergabeverfahren, das auch private Grundstückseigentümer einbindet. Gemeinsam mit Entwicklungspartnern soll ein Gesamtkonzept für Standort und Umsetzung entstehen. Der Sozialausschuss fasste den Beschluss einstimmig. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Gemeinderat.
