Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Akuthilfe“ vor Ruin

Leere Gemeindekassa: Doskozil sagt 200.000 Euro zu

Burgenland
07.10.2025 06:00
Doskozil: „Die Finanzhilfe ist kein Allheilmittel. Der Bund ist gefordert, wirksame Maßnahmen zu ...
Doskozil: „Die Finanzhilfe ist kein Allheilmittel. Der Bund ist gefordert, wirksame Maßnahmen zu setzen.“(Bild: Imre Antal)

Getrübt ist die Idylle von Oberloisdorf im Mittelburgenland. Im Haushaltsbudget klafft ein riesiges Loch, die Gemeinde steht mit dem Rücken zur Wand. Vor der drohenden „Bankrotterklärung“ springt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit einer kräftigen Finanzspritze ein: „Das ist jedoch kein Allheilmittel.“

0 Kommentare

Alarm geschlagen hatte die Gemeinde Oberloisdorf mitten im Sommer. Der 800-Einwohner-Ort im Bezirk Oberpullendorf befürchtete, in ein tiefes Finanzloch zu fallen. „Wir können bald keine Gehälter mehr bezahlen“, hatte Bürgermeisterin Doris Birner (ÖVP) gewarnt – die „Krone“ berichtete. Laut Ortschefin sind im Juni von den 45.000 Euro an Ertragsanteilen lediglich 700 Euro übrig geblieben. Im Juli war bei einem Plus von 85.000 Euro der Abzug sogar um 4000 Euro höher.

Mangel an Betrieben und Einnahmen
Kein Einzelfall! In vielen Amtsstuben macht sich das große Zittern breit und stellt sich die Frage, ob die Gemeinde in der Lage ist, die aktuellen Herausforderungen zu überstehen. Kleinen Gemeinden wie Oberloisdorf mangelt es nicht an Idylle, aber umso mehr an Betrieben und Kommunalsteuereinnahmen. In Summe sind Österreichs Kommunen mit 23 Milliarden Euro verschuldet.

Burgenlands 171 Gemeinden rangieren mit 1228 Euro pro Kopf am unteren Ende der Skala. Nur Salzburg geht es mit 862 Euro Verlust noch etwas besser. Zum Vergleich: Niederösterreich weist ein Pro-Kopf-Minus von 2182 Euro auf, die Steiermark 2718 Euro. Schlusslicht ist – abgesehen von Wien aufgrund der Sonderstellung – Vorarlberg mit 2913 Euro.

Lesen Sie auch:
Im Gemeindeamt von Oberloisdorf wachsen die Sorgen – der Gemeinde im Bezirk Oberpullendorf droht ...
Bürgermeisterin warnt:
„Wir können bald keine Gehälter mehr bezahlen“
05.08.2025

„Akuthilfe“ erreicht
Wenigstens kann Oberloisdorf aufatmen. Die SPÖ-Mehrheit im Gemeinderat setzt auf Zusammenhalt. In einem Arbeitsgespräch mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, den Gemeindevorständen Harald Kranjec und Rebecca Schedl sowie Vizebürgermeister Patrick Brenner, alle SPÖ, konnte die Zusage einer „Akuthilfe“ erreicht werden.

Mit dieser spontan versprochenen Finanzspritze sind die Gemeindefinanzen gesichert, aber nur vorerst: „Diese Zuwendung ist ein Schritt in die richtige Richtung, dennoch bleibt die Lage angespannt. Gerade jetzt braucht es Gesprächsbereitschaft und lösungsorientiertes Handeln“, erklärt der Vizebürgermeister.

Maßnahmen eingefordert
Doskozil fordert effektive Maßnahmen auf Bundesebene ein. Gleichzeitig verweist er auf die „verpasste Chance“ der Soforthilfe mit 353 Millionen Euro für alle burgenländischen Gemeinden auf zehn Jahre – ÖVP und FPÖ hatten dem „Gemeindepaket“ der SPÖ bekanntlich eine klare Absage erteilt. Doskozil: „Weder Oberloisdorf noch das Burgenland steht mit dem Problem alleine da. Auf Gegenvorschläge lässt die Opposition jedoch warten.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 16°
Symbol stark bewölkt
Güssing
6° / 17°
Symbol wolkig
Mattersburg
10° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
10° / 16°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
9° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
154.153 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.588 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
126.155 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1249 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1201 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
ChatGPT als Anwalt
KI gegen das Gesetz: Schlau oder chancenlos?
Österreich-Rekord
991-Kilo-Kürbis: Es kommt doch auf die Größe an!
Genuss pur
Kitzbüheler Stammgäste Club besucht das Burgenland
„Femunity“ startet
Frauen in Neusiedl wollen im Netzwerk stark sein
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf