Leere Gemeindekassa: Doskozil sagt 200.000 Euro zu

Mangel an Betrieben und Einnahmen

Kein Einzelfall! In vielen Amtsstuben macht sich das große Zittern breit und stellt sich die Frage, ob die Gemeinde in der Lage ist, die aktuellen Herausforderungen zu überstehen. Kleinen Gemeinden wie Oberloisdorf mangelt es nicht an Idylle, aber umso mehr an Betrieben und Kommunalsteuereinnahmen. In Summe sind Österreichs Kommunen mit 23 Milliarden Euro verschuldet.