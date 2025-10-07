Stadt sperrt Straße vor Schule wegen „Elterntaxis“

Sperre von 7 bis 8 Uhr

Der Teil der Bahnstraße vor der Bildungseinrichtung – zwischen St. Rochus-Straße und Josef Reichl-Gasse – wird zur Schulstraße. Dadurch gilt in dem Bereich ab 12. November immer von 7 bis 8 Uhr ein absolutes Fahrverbot, auch die Stadt- und Linienbusse müssen ausweichen. Die Fahrbahn wird zusätzlich mit Scherengittern gesperrt. Um den morgendlichen Bringverkehr zu entlasten, werden im Umfeld der Schule die bestehenden Elternhaltestellen erweitert. Schon jetzt sind Polizisten jeden Morgen als Schülerlotsen im Einsatz. Diese sollen dann auch bei der Einführung der Schulstraße unterstützen.