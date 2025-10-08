Justiz: Akute Rückfallgefahr bei Teichtmeister

Drogen-Kinderpornographie-Spirale

Am 5. September 2023 war Teichtmeister wegen Besitz und Herstellung von Missbrauchsdateien zu zwei Jahren bedingter Haft plus bedingter Einweisung verurteilt worden: „Unabdingbare Voraussetzung für dieses bedingte Setting war neben der konsequenten Behandlung seiner psychischen Störung die strikte Einhaltung der Drogenabstinenz“, heißt es in der Festnahme-Anordnung, die der „Krone“ vorliegt. „Erst der Konsum von Kokain hat den Betroffenen derart destabilisiert, dass es zur Drogen-Kinderpornographie-Spirale und damit zum gigantischen Ausmaß der Taten gekommen ist.“ Die Weisung über das ursprünglich verhängte Alkoholverbot wurde im April aufgehoben.