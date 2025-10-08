Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kokain und Pädophilie

Justiz: Akute Rückfallgefahr bei Teichtmeister

Gericht
08.10.2025 06:00
Florian Teichtmeister muss die Konsequenzen für den Oktoberfest-Eklat tragen.
Florian Teichtmeister muss die Konsequenzen für den Oktoberfest-Eklat tragen.(Bild: Krone KREATIV/BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com (c) www.VIENNAREPORT.at)

Die „Krone“ kennt die Anordnung, die zur Festnahme des tief gefallenen Ex-Burgschauspielers führte. Kokain kann seine Störung wecken. Die Gefahr sei demnach, dass Florian Teichtmeister unter Drogeneinfluss wieder durch Konsum von Kindesmissbrauchsdarstellungen straffällig wird.

0 Kommentare

Filmreife Szenen: Ein einst berühmter Schauspieler auf Bewährung zieht sich am 27. September auf einem Wiesn-Klo am Oktoberfest eine „Line“ Kokain in die Nase. Das hört ein Polizist am Nebenklo. Und wupps, der Ex-TV-Kommissar fliegt auf frischer Tat ertappt auf.

So soll es bei Florian Teichtmeister, für den die Unschuldsvermutung gilt, laut Behörden abgelaufen sein. Die bayrischen Beamten finden bei ihm 0,88 Gramm Kokain. Eine Info zur Anzeige schicken sie ins Landl, Richter Stefan Apostol ordnet daraufhin die Festnahme an.

Zitat Icon

Unabdingbare Voraussetzung für dieses bedingte Setting war neben der konsequenten Behandlung seiner psychischen Störung die strikte Einhaltung der Drogenabstinenz.

Aus der Festnahme-Anordnung

Drogen-Kinderpornographie-Spirale
Am 5. September 2023 war Teichtmeister wegen Besitz und Herstellung von Missbrauchsdateien zu zwei Jahren bedingter Haft plus bedingter Einweisung verurteilt worden: „Unabdingbare Voraussetzung für dieses bedingte Setting war neben der konsequenten Behandlung seiner psychischen Störung die strikte Einhaltung der Drogenabstinenz“, heißt es in der Festnahme-Anordnung, die der „Krone“ vorliegt. „Erst der Konsum von Kokain hat den Betroffenen derart destabilisiert, dass es zur Drogen-Kinderpornographie-Spirale und damit zum gigantischen Ausmaß der Taten gekommen ist.“ Die Weisung über das ursprünglich verhängte Alkoholverbot wurde im April aufgehoben.

Lesen Sie auch:
Florian Teichtmeister wurde am Oktoberfest in München in flagranti beim Drogenkonsum erwischt.
Anstalt droht
Teichtmeister in flagranti auf Toilette erwischt
06.10.2025
Polizeikontrolle
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
06.10.2025

Forensisch-psychiatrisches Gutachten
In der psychiatrischen Abteilung einer Wiener Justizanstalt kann Florian Teichtmeister bis zu vier Wochen angehalten werden. Wie geht es dann weiter? Apostol hat die Möglichkeit, bis zu drei weitere Monate Krisenintervention anzuordnen. So rasch wie möglich wird Gerichtspsychiater Peter Hofmann den 45-Jährigen treffen und ein forensisch-psychiatrisches Gutachten erstellen. Dieses wird maßgeblich für die Entscheidung sein, ob die bedingte Unterbringung widerrufen wird und Teichtmeister in eine Anstalt muss.

Zitat Icon

Der Richter hat gesetzeskonform gehandelt und die Maßnahme vorübergehend in Vollzug gesetzt.

Anwalt Rudolf Mayer vertritt Teichtmeister

Bild: Bartel Gerhard

Sein Anwalt Rudolf Mayer zur „Krone“: „Der Richter hat gesetzeskonform gehandelt und die Maßnahme vorübergehend in Vollzug gesetzt.“ Was ihm weniger gefallen wird: Laut Anordnung ist „dringend zu befürchten, dass aufgrund des Kokainkonsums beim Betroffenen mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlungen mit schweren Folgen unmittelbar bevorstehen“ – gemeint ist ein Rückfall bei Kindesmissbrauchsdateien.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Florian Teichtmeister
Kokain
Oktoberfest
Drogen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.386 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
125.391 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.252 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1619 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1073 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
964 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Gericht
Krone Plus Logo
Demenzkranker starb
Tödliche Verwechslung in Kärntner Pflegeheim
Kokain und Pädophilie
Justiz: Akute Rückfallgefahr bei Teichtmeister
Fall Anna:
Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie!“
Bewährungsstrafe
Wegen „dummer Neugier“ Kinderpornos angeschaut
In Graz vor Gericht
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf