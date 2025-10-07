Arnoldsteiner Mandatare mussten „nachsitzen“

Gleich zu Beginn der Tagesordnung stand der strittige Punkt rund um die Abänderung des Gesellschaftsvertrages für die Arnoldsteiner Kanalbeseitigungs GmbH (AKB). Bürgermeister Reinhard Antolitsch trug den Amtsvortrag vor, dass der Gesellschaftsvertrag abgeändert wird. „Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass wir in Zeiten, wo Administration verschlankt werden soll, ein zusätzliches Kontrollorgan in einer 100-prozentigen Tochter der Gemeinde nicht notwendig haben“, so Antolitsch. Der Kontrollausschuss der Gemeinde soll die AKB künftig prüfen.