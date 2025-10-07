Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details

„Ich habe immer gesagt, dass man durch Reden zusammenkommt. Wir haben geredet und sind zu einem positiven Ende bei den Verhandlungen gekommen. Diese konstruktive, sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit ist die Grundlage für den Erfolg des Modells Österreich. Wir konnten ein gutes und faires Ergebnis erzielen. Es ist eine sowohl ökonomisch als auch sozial vernünftige Lösung. Die Kaufkraft bei den niedrigen Gehältern bleibt erhalten und es wird ein wichtiger Beitrag zur Sanierung des Staatshaushaltes geleistet“, fasst Finanzminister Markus Marterbauer zusammen.