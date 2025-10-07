Juliette Binoche & Co.: Edle Stars bei Viennale

Filmfans aufgepasst! Von 16. bis 28. Oktober findet in Wien wieder das Filmfestival Viennale statt – und kündigt einige Stargäste an. So präsentiert Hollywoodstar Willem Dafoe seinen in Wien gedrehten Film „Der Souffleur“, in dem er den Direktor eines in die Jahre gekommenen altehrwürdigen Hotels spielt. Die Französin Juliette Binoche („Chocolat“) reist ebenfalls in die Bundeshauptstadt, um ihre Premiere als Regisseurin mit dem Film „In-I in Motion“ zu feiern: „Sie in Wien in der Doppelrolle als Regisseurin und Schauspielerin willkommen zu heißen, ist ein Tribut an ihre grenzenlose Vielseitigkeit – denn wie das Kino selbst ist sie unerschöpflich“, so Festivaldirektorin Eva Sangiorgi. Und Viennale-Stammgast Lars Eidinger wird „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ vorstellen, in dem er einen eitlen Hofmaler verkörpert.