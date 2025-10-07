Vorteilswelt
Filmfestival in Wien

Juliette Binoche & Co.: Edle Stars bei Viennale

Unterhaltung
07.10.2025 20:33
Juliette Binoch wird zu Gast bei der Viennale sein.
Juliette Binoch wird zu Gast bei der Viennale sein.

Das Wiener Filmfestival Viennale präsentierte das Programm – es werden Stars von Juliette Binoche bis Willem Dafoe in der Bundeshauptstadt erwartet. „Film ab“ heißt's ab 16. Oktober.

Filmfans aufgepasst! Von 16. bis 28. Oktober findet in Wien wieder das Filmfestival Viennale statt – und kündigt einige Stargäste an. So präsentiert Hollywoodstar Willem Dafoe seinen in Wien gedrehten Film „Der Souffleur“, in dem er den Direktor eines in die Jahre gekommenen altehrwürdigen Hotels spielt. Die Französin Juliette Binoche („Chocolat“) reist ebenfalls in die Bundeshauptstadt, um ihre Premiere als Regisseurin mit dem Film „In-I in Motion“ zu feiern: „Sie in Wien in der Doppelrolle als Regisseurin und Schauspielerin willkommen zu heißen, ist ein Tribut an ihre grenzenlose Vielseitigkeit – denn wie das Kino selbst ist sie unerschöpflich“, so Festivaldirektorin Eva Sangiorgi. Und Viennale-Stammgast Lars Eidinger wird „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ vorstellen, in dem er einen eitlen Hofmaler verkörpert.

Cineasten dürfen sich zudem auf Vorführungen der Kritiker-Lieblinge „In die Sonne schauen“ von Mascha Schilinski (Preis der Jury in Cannes), „Father Mother Sister Brother“ von Jim Jarmusch (Goldener Löwe in Venedig) oder „Sentimental Value“ von Joachim Trier (Grand Prix in Cannes) freuen. Die prominentesten österreichischen Beiträge sind wohl „Mother’s Baby“ von Johanna Moder und „White Snail“ von Elsa Kremser und Levin Peter. Vor dem Kinostart genießen können die Besucher auch Top-Filme wie „Bugonia“ mit Emma Stone, „Die my Love“ mit Jennifer Lawrence, „After the Hunt“ mit Julia Roberts oder „Blue Moon“ mit Ethan Hawke.

Das gesamte Programm online auf viennale.at.

Folgen Sie uns auf