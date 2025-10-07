Gegen Auto und Hausmauer: Lenker war betrunken

Im Ortsgebiet von Radenthein war Dienstag gegen 17.15 Uhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Spittal unterwegs; sein Auto geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem Wagen einer entgegenkommenden 36-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal. Nach der Kollision prallte der PKW des 38-Jährigen gegen eine Hausmauer.