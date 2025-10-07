Gegen Auto und Hausmauer: Lenker war betrunken

Weder der stark betrunkene Unfalllenker noch die Fahrerin des Wagens, gegen den sein Auto geprallt war, wurden verletzt. Sachschaden entstand allerdings. Und ein Nachspiel hat die Alko-Fahrt ebenso.
Im Ortsgebiet von Radenthein war Dienstag gegen 17.15 Uhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Spittal unterwegs; sein Auto geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem Wagen einer entgegenkommenden 36-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal. Nach der Kollision prallte der PKW des 38-Jährigen gegen eine Hausmauer.
Ein am Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.
Beide Lenker blieben unverletzt. An den beiden Wagen und an der Hausmauer entstanden allerdings erhebliche Beschädigungen.
Der 38-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau zur Anzeige gebracht.
