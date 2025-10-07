Vorteilswelt
Psychotrick vor Match

Bälle schlecht aufgepumpt: „Was soll die Sch****?“

Fußball International
07.10.2025 21:37
Danny da Costa (r.)
Danny da Costa (r.)(Bild: AP/Michael Probst)

Ganz schön unsportlich: Mainz-Profi Danny da Costa berichtet, dass sein Team beim Aufwärmen vor der Conference-League-Partie gegen Omonia Nikosia am vergangenen Donnerstag nur Bälle zur Verfügung hatte, die „komplett platt“ waren. „Was soll die Sch****!?“, war seine erste Reaktion.

„Du kommst zum Aufwärmen raus, bist hoch motiviert und spielst den ersten Ball: platt. Du nimmst dir den zweiten Ball: komplett platt“, berichtete Da Costa im deutschen Kultpodcast „Copa TS“, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

(Bild: AP/Michael Probst)

Der Verteidiger habe dann nach eigener Aussage einen Co-Trainer der Mainzer gebeten, zu checken, ob die Bälle des Gegners eine ähnlich schlechte Aufpumpqualität aufwiesen. Die „Analyse“ habe schließlich ergeben, dass da „jeder Ball 1A aufgepumpt“ gewesen sei, so Da Costa. „Bei uns lagen 15 Bälle und keiner davon hatte Luft. Es ist einfach nervig, wenn du dich warmmachen willst und jeder Ball platt ist.“

„Total unsportlich, aber ...“
Von einem Zufall geht der Mainzer Profi - verständlicherweise – nicht aus. Er habe sich im ersten Moment „tierisch aufgeregt“ und gedacht: „Was soll die Sch****!?“ Mittlerweile sieht der Defensivspezialist die Angelegenheit entspannter. „Das ist total unsportlich, aber irgendwie gehört es ein Stück weit dazu. Es hat ja auch keinem wehgetan.“ In der Tat – denn Mainz gewann die Partie am Ende mit 1:0.

Porträt von krone Sport
krone Sport
