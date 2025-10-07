Stein löste sich aus Baggerzange und traf Mann

Dass es bei einem Unfall immer blöd zugeht, weiß der Volksmund, und das wurde einmal mehr beweisen: Obwohl der Baggerfahrer genau arbeitete und der Vater des Bauherren die vermeintliche Gefahrenzone verließ, kam es zu einem Unfall im Gegendtal.
Eine Stützmauer aus Stein wurde am Dienstagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Feld am See errichtet. Daher hob der Baggerfahrer mit dem Bagger einen rund 60 Kilogramm schweren Stein mit der Greifzange und schwenkte diesen in Richtung der Steinmauer.
Dort befand sich der 61-jährige Vater des Bauherrn. Als er den Baggerarm in seine Richtung kommen sah, ging er sofort aus der Gefahrenzone. In diesem Moment löste sich der Stein aus der Baggerzange, rollte über die Mauer und traf den 61-Jährigen.
Der Mann wurde dabei verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Team des Rettungshubschraubers RK 1 in das LKH Villach eingeliefert werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.