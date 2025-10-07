Vorteilswelt
Boeing 737 überholt

Airbus A320 ist weltweit meistverkaufter Flieger

Wirtschaft
07.10.2025 12:28
Ein Airbus A320-232 Prestige
Ein Airbus A320-232 Prestige(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Die Krise des US-Flugzeugherstellers Boeing spielt seinem europäischen Erzrivalen in die Tasche: Das Modell Airbus A320 ist seit Dienstag das meistverkaufte Flugzeug der Welt – es löst damit den vorigen Spitzenreiter Boeing 737 ab. 

Mit der Auslieferung einer Maschine an die saudische Fluggesellschaft Flynas verkaufte Airbus das 12.260. Flugzeug der A320-Baureihe und übertrumpfte damit die Boeing 737 des US-Erzrivalen, wie aus Daten der britischen Beratungsgesellschaft Cirium hervorgeht, die in der ganzen Branche beachtet werden.

Nach Pannenserien und tödlichen Abstürzen entwickelt Boeing einem Medienbericht zufolge einen ...
737 MAX vor dem Aus?
Bericht: Boeing baut Nachfolger für Pannenflugzeug
30.09.2025
Mehrere Abstürze
Auflagen für Bau von Boeing 737 wieder lockerer
26.09.2025

Das Kurzstreckenflugzeug Airbus A320 war 1988 auf den Markt gebracht worden und hat seither zahlreiche Varianten erhalten, zuletzt die A321XLR, die eine größere Reichweite aufweist. Boeing darf zurzeit nur eine begrenzte Zahl von Flugzeugen des Typs 737 MAX ausliefern, seit dort Produktionsmängel aufgetreten sind.

