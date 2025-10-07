Airbus A320 ist weltweit meistverkaufter Flieger

Das Kurzstreckenflugzeug Airbus A320 war 1988 auf den Markt gebracht worden und hat seither zahlreiche Varianten erhalten, zuletzt die A321XLR, die eine größere Reichweite aufweist. Boeing darf zurzeit nur eine begrenzte Zahl von Flugzeugen des Typs 737 MAX ausliefern, seit dort Produktionsmängel aufgetreten sind.