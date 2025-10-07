ÖTV-Youngster muss eine Turnierpause einlegen
Rückkehrtermin offen
Während Österreichs Nummer eins, Filip Misolic, beim ATP Challenger in Roane (Fra) bereits ausgeschieden ist und Lukas Neumayer in Cali (Kol) aufschlägt, muss ein anderer Österreicher eine Turnierpause einlegen: der Vorarlberger Joel Schwärzler.
Grund dafür ist glücklicherweise keine Verletzung: Der 19-jährige Weltranglisten-235. startete allerdings am Montag im steirischen Gratkorn seine Grundausbildung beim österreichischen Bundesheer und dient in der Folge als Heeressportler.
Wann und wo Schwärzler wieder ins Turniergeschehen eingreifen wird, ist derzeit noch nicht final geklärt.
