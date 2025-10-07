U19-Talente kämpfen um EM -live auf sportkrone.at!

„Der Fokus ist top“

Der weitere Fahrplan? Am Samstag geht’s gegen Luxemburg, am 14. Oktober gegen Israel. Der Modus? Alle Gruppensieger, alle Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte der ersten Quali-Runde steigen in die Eliterunde auf, die im März über die Bühne geht. „Wir wollen zur EM nach Wales“, erzählt Teamchef Martin Scherb, „und alle in meinem Team sind für diese Aufgabe voll konzentriert. Der Fokus ist top!“ Am Dienstag stieg das Abschlusstraining in Marburg, am Mittwoch wartet der Gastgeber des Mini-Turniers. „Die Slowenen als Veranstalter sind zum Start sind ein richtiger Gradmesser. Wir kennen sie aus der U17-Eliterunde, sie haben sich extrem weiterentwickelt. Überhaupt rückt in der Unter-19 alles enger zusammen!“