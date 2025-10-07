U19-Talente kämpfen um EM -live auf sportkrone.at!

Österreichs Unter-19-Talente treffen zum Auftakt der EM-Qualifikation am Mittwoch auswärts auf Slowenien – www.sportkrone.at überträgt ab 15.30 Uhr live. Teamchef Martin Scherb fordert den Aufstieg!
Das Abenteuer EM beginnt! Österreichs Unter-19-Team startet in die Qualifikation, die Talente des 2007er-Jahrgangs treffen heute im Mestni Stadion von Ptuj auf Gastgeber Slowenien. Auf www.sportkrone.at sind Sie ab 15.30 Uhr live dabei, Marco Cornelius kommentiert für Sie den Auftakt.
„Der Fokus ist top“
Der weitere Fahrplan? Am Samstag geht’s gegen Luxemburg, am 14. Oktober gegen Israel. Der Modus? Alle Gruppensieger, alle Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte der ersten Quali-Runde steigen in die Eliterunde auf, die im März über die Bühne geht. „Wir wollen zur EM nach Wales“, erzählt Teamchef Martin Scherb, „und alle in meinem Team sind für diese Aufgabe voll konzentriert. Der Fokus ist top!“ Am Dienstag stieg das Abschlusstraining in Marburg, am Mittwoch wartet der Gastgeber des Mini-Turniers. „Die Slowenen als Veranstalter sind zum Start sind ein richtiger Gradmesser. Wir kennen sie aus der U17-Eliterunde, sie haben sich extrem weiterentwickelt. Überhaupt rückt in der Unter-19 alles enger zusammen!“
Vor einem Jahren schaffte Scherb mit dem 2007er-Jahrgang die Qualifikation für die Unter-17-EM, diesen Erfolg planen seine Talente zu wiederholen. „JP Hödl hat es von unserem Team sogar schon in die Unter-21 geschafft“, applaudiert der Trainer, „wir haben viele gute Spieler in unseren Reihen, das stimmt mich für die Zukunft positiv.“
Neben der fußballerischen Klasse ist vor allem der Teamspirit ein großer Pluspunkt: „Wir haben eine gute Mentalität, halten ganz fest zusammen. Jetzt müssen wir bei diesen drei Quali-Spielen auf dem Punkt da sein!“
