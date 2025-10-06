Kreml: Drohnen in Europa könnten Provokation sein

Nach den jüngsten Drohnensichtungen in Europa hat der Kreml erneut zurückgewiesen, etwas damit zu tun zu haben. „In Europa gibt es viele Politiker, die dazu neigen, derzeit für alles Russland verantwortlich zu machen“, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Der Kreml meint, dass es sich um Provokationen aus der Ukraine oder von „Rowdys“ handeln könne.