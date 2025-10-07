123-Transporter pleite: Salzburger Opfer bangen

Und auch vermeintliche Raucher staunten nicht schlecht: „Ein Bypass-Patient hat eine Strafe bekommen. Er hat noch nie geraucht“, so Pichler. Besonders kurios: Ein Kunde sollte für nicht „ordnungsgemäßes Zurückgeben“ eines Kleinbusses zahlen. Er hatte ihn aber nie in Betrieb genommen, weil er sich nicht öffnen ließ. Probleme gab es außerdem mit Rückforderungen von Kautionen.