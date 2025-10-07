So lief Austria Salzburgs Auferstehung wirklich ab

„Wie sollen wir mit dem Einstieg von Red Bull umgehen?“ Diese Frage stellten sich 2005 viele Salzburger Fußballfans. „Im August damals war ich selbst noch bei Auswärtsspielen dabei. Da war noch nicht klar, dass man sich abwenden wird“, erinnert sich Harald Mittermaier. Der mittlerweile 53-Jährige war heute vor genau 20 Jahren federführend an der Auferstehung der Austria beteiligt. Gemeinsam mit Moritz Grobovschek trug er den „SV Austria Salzburg“ ins Vereinsregister ein. Er gab dabei seine eigene Wohnadresse. Die Hauptmotivation? „Wir wollten den Namen vor Red Bull schützen.“