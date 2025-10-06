Für Jugend nimmt man Talfahrt in Kauf

“Für uns alle große Ehre“

Rumpelig ging es für Seekirchen bei den Altach Amateuren indes nur in Sachen Platzverhältnisse zu. „Die sind uns aber entgegengekommen“, erklärte Felix Eliasch. Denn die Wallerseer feierten einen 6:2-Auswärtssieg im Ländle. Seekirchen bleibt damit als Aufsteiger an Leader Wacker dran. Das Erfolgsrezept? „Wir spielen schon so lange miteinander, verstehen uns alle gut.“ Das trifft auch auf zwei Kicker zu, mit denen Eliasch gestern gemeinsam nach Niederösterreich fuhr. Mit Teamkollege Ben Leitenstorfer und Kuchls Horst Patrick Nestaval bildet er die Salzburger Abordnung beim Amateur-Nationalteam. Das Trio erkundigte sich bei Yannic Fötschl, der 2023 dabei war. Die Vorfreude ist spürbar: „Für uns alle ist es eine große Ehre.“