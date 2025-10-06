Für Jugend nimmt man Talfahrt in Kauf

Schon knapp zwei Monate liegt er zurück, der letzte Sieg des TSV St. Johann in der Regionalliga West. Damals bezwang man Bischofshofen im Duell der Nachbarn mit 3:1. Der Jubel war nach der Partie groß. Sogar die Welle ging durch die Alpenarena. Acht Wochen später ist davon aber nichts mehr zu sehen.
Keine einzige der vergangenen neun Partien konnten die Pongauer für sich entscheiden. „Hier und dort fehlt uns dann vielleicht auch die Klasse. Wir mussten im Sommer viele Spieler abgeben, die nicht kompensiert werden konnten“, sagte Trainer Andreas Scherer am Samstag nach der nächsten Heimschlappe – 0:2 gegen Reichenau. Präsident Sepp Klingler will gar keine Diskussion um Scherer aufkommen lassen. Viel mehr gehe es um den Weg, den der TSV in der Westliga eingeschlagen hat.
Aktuell zählen die St. Johanner elf Spieler im verletzungsgeplagten Kader, die in der vergangenen Spielzeit noch in der Landesliga kickten. „Uns ist wichtig, dass wir die Talente aus dem Pongau und der Umgebung fördern. Wir wussten schon vor der Saison, dass es nicht leicht wird“, erklärte Klingler, der nach gesundheitlichen Problemen die Partien wieder in alter Frische in der Alpenarena verfolgt.
“Für uns alle große Ehre“
Rumpelig ging es für Seekirchen bei den Altach Amateuren indes nur in Sachen Platzverhältnisse zu. „Die sind uns aber entgegengekommen“, erklärte Felix Eliasch. Denn die Wallerseer feierten einen 6:2-Auswärtssieg im Ländle. Seekirchen bleibt damit als Aufsteiger an Leader Wacker dran. Das Erfolgsrezept? „Wir spielen schon so lange miteinander, verstehen uns alle gut.“ Das trifft auch auf zwei Kicker zu, mit denen Eliasch gestern gemeinsam nach Niederösterreich fuhr. Mit Teamkollege Ben Leitenstorfer und Kuchls Horst Patrick Nestaval bildet er die Salzburger Abordnung beim Amateur-Nationalteam. Das Trio erkundigte sich bei Yannic Fötschl, der 2023 dabei war. Die Vorfreude ist spürbar: „Für uns alle ist es eine große Ehre.“
