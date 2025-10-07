Neues Budget wird fürs Land zum Blindflug

Viele gehen aber davon aus, dass er zur Budgetklausur noch nicht zurück sein wird. Für Schwaiger ist es das erste Budget, er hat die Finanzen im Juli von Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) geerbt. Er wird seinen Regierungskollegen bitter fehlen, schließlich hat Schwaiger mit Abstand die meiste Erfahrung. Seit Juni 2013 sitzt er schon in der Landesregierung, hat also schon einige Budgetklausuren mitbekommen. Davor war er Abteilungsleiter beim Land, kannte die Abläufe also auch schon.