SEAD-Gründerin

Susan Quinn erhält großen Kunstpreis des Landes

Salzburg
06.10.2025 20:05
Susan Quinn beim 17. Salzburger Kulturplakatpreis im Jahr 2023.
Susan Quinn beim 17. Salzburger Kulturplakatpreis im Jahr 2023.(Bild: Markus Tschepp)

Seit mehr als 30 Jahren setzt sich die US-Amerikanerin Susan Quinn für zeitgenössischen Tanz im Bundesland Salzburg ein. Sie ist Anfang der 1990er-Jahre nach Salzburg gekommen und räumte für ihre künstlerischen Tätigkeiten bereits mehrfach Preise ab.

Der Große Kunstpreis des Landes Salzburg – dieser ist mit immerhin 20.000 Euro dotiert – geht heuer an die Gründerin und Leiterin der Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) Susan Quinn. Die gebürtige US-Amerikanerin hat seit den 1990er-Jahren den zeitgenössischen Tanz in Salzburg ganz wesentlich mitgeprägt.

Lesen Sie auch:
Baustelle des „Mozarthauses“ im Jahr 1913 (heute Internationale Stiftung Mozarteum)
Krone Plus Logo
Mit ihrem Geld bezahlt
Wer war die Frau, die Mozarts Geburtshaus rettete?
04.10.2025
Filmporträt
Karl-Markus Gauß flaniert durch Europa
05.10.2025

Der Große Kunstpreis des Landes wird seit 2001 alternierend für Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Musik vergeben. Die Übergabe erfolgt am 11. November. Es ist die höchste Landesauszeichnung im Kulturbereich.

