Tödlicher Unfall: Pkw prallte gegen Laster
Am Walserberg
Für sie kam jegliche Hilfe zu spät! Eine 64-Jährige krachte am Montagnachmittag auf der Autobahn A8 unmittelbar vor dem Salzburger Grenzübergang Walserberg ungebremst gegen das Heck eines Sattelzugs.
Laut Angaben der bayerischen Polizei wurde eine weitere Person schwer verletzt. Der Unfall passierte gegen 14.10 Uhr auf der deutschen Seite des Grenzübergangs. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt werden, rasch bildete sich erheblicher Rückstau.
