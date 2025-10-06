Zwei Verletzte bei Unfall vor Einkaufszentrum

Kurz vor 22.30 Uhr heulten am Samstagabend in Zell am See/Schüttdorf die Sirenen bei der Feuerwehr: Die Hauptwache wurde zu einem Verkehrsunfall beim Einkaufszentrum PEZZ gerufen. Zwei Autos waren im Kreisverkehr zusammengestoßen und blieben fahrunfähig stehen. Warum es krachte, ist noch unklar.