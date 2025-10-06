Zwei Verletzte bei Unfall vor Einkaufszentrum

Sirenenalarm in Zell am See-Schüttdorf in Salzburg: Am späten Samstagabend krachten im Kreisverkehr beim Einkaufszentrum PEZZ zwei Pkws ineinander. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen bis kurz vor Mitternacht im Einsatz.
Kurz vor 22.30 Uhr heulten am Samstagabend in Zell am See/Schüttdorf die Sirenen bei der Feuerwehr: Die Hauptwache wurde zu einem Verkehrsunfall beim Einkaufszentrum PEZZ gerufen. Zwei Autos waren im Kreisverkehr zusammengestoßen und blieben fahrunfähig stehen. Warum es krachte, ist noch unklar.
Acht Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten sie aus und kümmerten sich gemeinsam mit dem Roten Kreuz um die leicht verletzten Insassen.
Nachdem die Polizei die Unfallfahrzeuge freigegeben hatte, beseitigten die Einsatzkräfte Wrackteile und Glasscherben. Auch beim Abschleppen der Fahrzeuge wurde unterstützt. Nach rund 80 Minuten war der Einsatz unter Einsatzleiter Rudolf Mayr beendet.
