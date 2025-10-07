Ehemaliger Mitarbeiter stahl Forstmaschine

Im Mai verschwand von einer Baustelle in Saalfelden (Salzburg) eine teure Forstmaschine zum Transport von Holz per Seilwinde. Jetzt forschte die Polizei einen Ex-Mitarbeiter des Unternehmens als Dieb aus.
Im Mai verschwand von einer Baustelle in Saalfelden ein 690 Kilogramm schwerer Umlauf-Laufwagen, mit dem Holz per Seil durch den Wald transportiert werden kann. Die Polizei forschte einen 31-jährigen Ex-Mitarbeiter der Firma als Verdächtigen aus. Der Bosnier bestritt die Tat und verließ nach der Einvernahme Österreich.
Maschine in Bosnien sichergestellt
In Zusammenarbeit mit der bosnischen Polizei konnte die Maschine in Bosnien ausgeforscht und sichergestellt werden. Ein 38-jähriger Bosnier wurde zudem als Hehler ausgeforscht. Die beiden Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.
