Ehemaliger Mitarbeiter stahl Forstmaschine

Im Mai verschwand von einer Baustelle in Saalfelden ein 690 Kilogramm schwerer Umlauf-Laufwagen, mit dem Holz per Seil durch den Wald transportiert werden kann. Die Polizei forschte einen 31-jährigen Ex-Mitarbeiter der Firma als Verdächtigen aus. Der Bosnier bestritt die Tat und verließ nach der Einvernahme Österreich.