Salzburger stahl Auto in Berchtesgaden

Dienstagfrüh ließ ein Bayer in Berchtesgaden den Schlüssel im Auto stecken, als er kurz ausstieg. Drei Minuten später wollte er zu seinem Pkw zurück, da war das Auto schon weg. Die Salzburger Polizei nahm kurz darauf den Dieb fest.
Der Berchtesgadener war Dienstagfrüh kurz stehengeblieben und ausgestiegen. Dabei ließ er den Schlüssel im Autoschloss stecken. Bei seiner Rückkehr drei Minuten später war das Auto weg. Die alarmierte Polizei leitete eine Großfahndung ein. Wenig später hielten Salzburger Polizisten das Auto hinter dem Grenzübergang Marktschellenberg an und nahmen den Lenker vorläufig fest.
Der Täter war ein 40-jähriger polizeibekannter Salzburger, der zudem keinen Führerschein hat. Ein Strafverfahren wegen Autodiebstahls und Fahren ohne Führerschein wird eingeleitet.
