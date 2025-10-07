Salzburger stahl Auto in Berchtesgaden

Der Berchtesgadener war Dienstagfrüh kurz stehengeblieben und ausgestiegen. Dabei ließ er den Schlüssel im Autoschloss stecken. Bei seiner Rückkehr drei Minuten später war das Auto weg. Die alarmierte Polizei leitete eine Großfahndung ein. Wenig später hielten Salzburger Polizisten das Auto hinter dem Grenzübergang Marktschellenberg an und nahmen den Lenker vorläufig fest.